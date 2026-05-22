Großes Jugendfußballpfingstturnier in Schönberg mit Top-Mannschaften

– Foto: Team Probstei

Über 40 Mannschaften nehmen am großen Pfingstturnier in Schönberg statt. Unter der Regie von TSV-Jugendobmann Ronald Zumpe und Marius Ausfelder ist ein spannendes Turnierwochenende gewiss. Gespielt wird auf der Sportanlage des TSV Schönberg an der Strandstr. aber auch auf dem Albert Koch -Platz an der Gemeinschaftsschule Probstei.

Start ist mit dem Spiel der Altligamannschaft am Freitag, den 22.Mai 2026 um 19 Uhr gegen SC Kaköhl auf dem Kunstrasenplatz an der Strandstraße. Am 23.Mai rollt ab 10.00 -19.00 Uhr der Ball für die B-Jugendmannschaften, ab 10 - 14.00 Uhr für die D-Jugend-Mannschaften und ab 14.00 - 19.00 Uhr für die C-Jugend sowie G-Jugend. Am Sonntag, den 24.Mai 2026 sind dann von 10.00-15.00 Uhr die E- und F-Jugend-Mannschaften am Start.

Alle Jugendfußballmannschaften von Team Probstei werden sich mit vielen Mannschaften in der Region messen lassen. Ein besonderes Turnier in diesem Jahr sind die Mannschaften der B-Jugend. Zu Gast sind aus dem dänischen Vejle BK die Kicker des Eliezentrums sowie Regional-, Oberliga und Verbandsliga Mannschaften vom Hallescher FC, die Kicker vom Leistungszentrums von Hansa Rostock, VFB Lübeck, Greifswalder FC Süderelbe und die Mannschaft der Jugendhochburg SC Eichede. In der zweiten Gruppe sind nicht minder starke Teams vom VFB Oldenburg, Kickers Emden, Altona 93, BFC Dynamo, Sportfreunde Lotte und TSV Pansdorf und Gastgeber Team Probstei.