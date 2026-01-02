Großes Jubiläum beim SV Sinsheim Sinsheimer Kreis +++ Jugendstadtmeisterschaften

Der Kick unterm Hallendach bietet Technik und Dramatik gleichermaßen. Über ein halbes Jahrhundert gehören die Hallenstadtmeisterschaften für Kinder- und Jugendmannschaften zum festen Programm des SV 1910 Sinsheim. Die Jugendabteilung freut deshalb sich ganz besonders vom 3. bis 6. Januar 2026 die 50. Stadtmeisterschaften auszurichten. Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Marco Siesing in der Gymnasiumhalle statt.

Los geht's mit dem Spielfest der Allerkleinsten. Am Samstag, den 3. Januar jagen ab 10 Uhr die Bambinis dem Fußball hinterher. Im Anschluss an die Bambini-Siegehrung geht es für die F-Jugendteams der Kernstadt und ihrer Stadtteile um den Titel. Sonntags warten zwei Vorrundenphasen bei E- und D-Jugendmannschaften, wobei sich die Besten für den Finaltag am drauffolgenden Dienstag, dem Dreikönigstag, qualifizieren.

Am Feiertag starten die C-Junioren ab 9.30 Uhr. Um die Stadtmeistertitel der C-, D- und E-Junioren wird es ab 12.30 Uhr mit den jeweiligen Halbfinalpartien ernst. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass es ratsam ist, frühzeitig vor Ort zu sein, da die Tribünen stets bis auf den letzten Platz gefüllt sind.