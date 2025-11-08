 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht

❗️Großes Highlight am Böckinger Derby- für Leo❗️

ℹ️ Wir freuen uns riesig, euch heute das absolute Highlight unserer Spendenaktion für Leo präsentieren zu dürfen:

🔴⚪️ Ein original FC Bayern München- Trikot signiert von allen Stars! ⚪️🔴

➡️ Ein riesiges Dankeschön an unseren ehemaligen Spieler Ben, der uns dieses einzigartige Stück Fußballgeschichte ermöglicht hat.

Und so könnt ihr es euch sichern:

⚽️ Kommt morgen, 09.11. | 14:30 Uhr | ERBE-ARENA zum Böckinger Derby

✍️ Schreibt euer Gebot + Kontaktdaten auf einen Zettel und werft diesen in die Aktionsbox vor Ort

💶 Der Höchstbietende erhält den Zuschlag, bekommt ein signiertes Matchwarmshirt von Lennart Karl überreicht und erhält Anfang Dezember das FCB-Trikot persönlich übergeben!

🙏 Tut etwas Gutes, unterstützt Leos Familie und gewinnt dabei etwas wirklich Einmaliges!

