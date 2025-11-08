❗️Großes Highlight am Böckinger Derby- für Leo❗️

Morgen, 14:30 Uhr FC Union Heilbronn FC Heilbronn TG Böckingen TG Böckingen 14:30 live PUSH

ℹ️ Wir freuen uns riesig, euch heute das absolute Highlight unserer Spendenaktion für Leo präsentieren zu dürfen: 🔴⚪️ Ein original FC Bayern München- Trikot signiert von allen Stars! ⚪️🔴

➡️ Ein riesiges Dankeschön an unseren ehemaligen Spieler Ben, der uns dieses einzigartige Stück Fußballgeschichte ermöglicht hat. Und so könnt ihr es euch sichern: