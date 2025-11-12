Großes BFV-Wahljahr 2026 steht bevor Auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene werden die personellen Weichen bis 2030 gestellt

Dabei werden auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene die personellen Weichen für die kommenden vier Jahre gestellt. Offizieller Auftakt ist bereits in diesem Jahr mit zwei Kreistagen im Bezirk Oberbayern. Am Donnerstag, den 13. November findet in Moosburg der Kreistag Donau/Isar statt, eine Woche später (20. November) der Kreistag Zugspitze in Peißenberg. Alle weiteren Veranstaltungen finden dann 2026 statt – Auftakt im neuen Jahr ist beim Kreistag Niederbayern West am 9. Januar 2026 in Pilsting.



Die Wahlen finden turnusmäßig alle vier Jahre statt – zunächst in den Kreisen eines Bezirks (bayernweit 22 Kreise), dann im Bezirk (bayernweit sieben Bezirke) und zum Abschluss beim Verbandstag für die Verbandsebene. Entsprechend der Organisationsstruktur des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) mit seinen ca. 100 hauptamtlichen und rund 800 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene verschiedene Wahlämter.



Bei den Kreistagen der insgesamt 22 bayerischen Fußballkreise werden die Funktionärinnen und Funktionäre auf Kreisebene gewählt. Folgende Ämter stehen zur Wahl: Kreis-Vorsitz, Kreis-Spielleitung, Jugend-Spielleitung sowie Kreis-Beauftragte/Beauftragter für Frauen- und Mädchenfußball. Der zuvor von den bayerischen Schiedsrichtergruppen des jeweiligen Fußballkreises gewählte Kreis-Schiedsrichterobmann wird auf dem Kreistag bestätigt. Der oder die Vorsitzende des Kreis-Sportgerichtes sowie der oder die Kreis-Ehrenamtsbeauftagte werden im Anschluss vom Kreis-Ausschuss dem BFV-Präsidium zur Berufung vorgeschlagen.



Bei den Bezirkstagen der insgesamt sieben bayerischen Fußballbezirke werden die Funktionärinnen und Funktionäre auf Bezirksebene gewählt. Da die Organisationstruktur auf Kreis- und Bezirksebene nahezu identisch ist, sind auch die Wahlämter nahezu identisch. Einzig die in dieser Form nicht auf Kreisebene vorhandene "U30-Vertretung" wird auf Bezirksebene zusätzlich gewählt. Der oder die Bezirks-Vorsitzende vertritt den jeweiligen Bezirk im Verbands-Vorstand.



Beim Verbandstag wird die ehrenamtliche Verbandspitze gewählt: Der oder die Präsident/in, der oder die BFV-Schatzmeister/in, fünf Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten (laut Satzung müssen insgesamt mindestens zwei Präsidiumsmitglieder weiblich sein), der Ausschussvorsitz für den Verbands-Spielausschuss, den Verbands-Jugendausschuss, den Verbands-Schiedsrichterausschuss, den Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss sowie der Vorsitz des Verbands-Sportgerichtes. Ebenfalls zur Wahl stehen die Ämter des Verbandsanwalts, der U30-Vetretung im Vorstand und die fünf Mitglieder der Prüfungskommission.



Bei den Kreis- und Bezirkstagen werden zudem die "Delegierten" (für die Bezirkstage bzw. den Verbandstag gewählt (auf dem Kreistag werden die Kreis-Vertreterinnen und -Vertreter für den jeweiligen Bezirkstag gewählt, bei den Bezirkstagen die jeweiligen Bezirks-Vertreterinnen und -Vertreter für den Verbandstag).





Die so genannten Delegierten sind bei den Kreis- und Bezirkstagen sowie beim Verbandstag wahlberechtigt.