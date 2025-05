Großes Aufbegehren in der Abstiegszone 

Ihren fünften Sieg in Folge fuhr die Mannschaft von Trainer Frank Thieltges ein und gewann im 14. Auswärtsspiel der Saison zum neunten Mal. „Ahbach hat wenig Fußball gespielt und ausschließlich mit langen Bällen das Mittelfeld überbrückt. Da mussten wir höllisch aufpassen, dass nicht mal einer durchrutscht. Doch bereits zur Halbzeit hätte es 4:0 für uns stehen müssen, weil wir erneut alleinstehend vor dem Tor beste Chancen ausließen oder Aluminium trafen. Der Sieg war aber mehr als verdient“, meinte FSV-Coach Thieltges und spielte damit auf Hochkaräter von Noah Wrusch, Jan Brandscheid, Alex Kirsch, Louis Thul und Hendrik Thul an. Das Tor des Tages erzielte Wrusch, der nach einer abgewehrten Ecke von Louis Thul einen Rückpass von Abend im Gewusel über die Linie drückte (60.). Ahbachs Coach Roger Stoffels sah ein intensives Spiel auf Augenhöhe, in dem seine Mannschaft in der 90. Minute Pech hatte, als ein Kracher von Nico Clausen an die Unterkante der Latte klatschte. „Es war über 90 Minuten gesehen ein heißes und enges Spiel mit relativ wenigen Chancen. Salmrohr hätte auch auf 2:0 und 3:0 erhöhen können. Wir haben in der ersten Halbzeit unsere junge Garde an den Start geschickt und später einige der erfahrenen Leute ins Spiel gebracht, um zusätzliche Stabilität zu erzeugen. Ich muss der jungen Mannschaft ein Kompliment machen, die mit großem Engagement, hoher Intensität und Laufbereitschaft gespielt hat“, bilanzierte Stoffels.

Nach der 1:4-Niederlage gegen den SV Tawern, der mit dem 14. Saisonsieg eine starke Auswärtsleistung krönte, wird die Situation im Abstiegskampf für die Vulkaneifeler immer prekärer. Für die 20. Pleite in der laufenden Runde machte Trainer Oleg Tintor folgende Gründe verantwortlich: „Tawern hatte einige dicke Möglichkeiten, dennoch sind wir mit unserer ersten Chance in Führung gegangen und hatten dann mehrfach Glück, nicht direkt deutlich in Rückstand zu geraten. Dem 1:1 ging für meine Begriffe eine klare Abseitsstellung voraus. In den folgenden zehn Minuten agierten wir fahrig und unkon­zentriert und haben zwei weitere Treffer kassiert. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Leon Horrell kam Tawern in Überzahl zu weiteren Toren. Wir haben bis dahin viel investiert, hatten auch nach dem 1:4 noch zwei, drei Hundertprozentige. Jetzt haben wir nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib.“ Tawerns Trainer Steve Birtz sprach von einem „kuriosen Spiel, weil trotz sechs bis acht hochkarätigen Chancen von uns der Gegner plötzlich in Führung lag. Wir sind dann drangeblieben und haben nach der Pause die entscheidenden Tore gemacht. Der Sieg war hochverdient.“ Die Torfolge: 1:0 Patrick Scheid (29.), 1:1, 1:2 Nico Kirch (58., 63.), 1:3 Pascal Güth (67.), 1:4 Ken Lippert (78.).

SV Lüxem – SG Utscheid/Mettendorf ⇥3:0 (0:0)

Der SV Lüxem fuhr gegen eine vor allem im ersten Durchgang starke Gäste-Elf dank einer starken Schlussphase die drei Punkte ein. Nachdem Maximilian Kolbet und Kolja Theis beste Möglichkeiten für die Eifeler vergeben hatten, war es Detsit Choompong, der die Hausherren unmittelbar nach Wiederbeginn auf die Siegerstraße brachte (48.). Nach Vorarbeit von Nick Stülb war Choompong im Eins-gegen-eins gegen Oliver Fuchs erfolgreich. Weil Utscheid/Mettendorf die Konsequenz in den Abschlüssen fehlte und sich Lüxem in der Schlussphase steigerte, fiel der Sieg der Gastgeber sogar noch höher aus: Der überragende Stülb legte einen Doppelpack nach. Nach öffnendem Pass von Patrick Schmidt traf der 22-Jährige zunächst zum 2:0 (81.), ehe der Lüxemer Angreifer aus spitzem Winkel wenig später das 3:0 markierte (88.). „Wir waren in der ersten Halbzeit das klar überlegene Team, haben uns durch Fehler im Spielaufbau, die jeweils Kontersituationen zur Folge hatten, dann aber selbst den Wind aus den Segeln genommen. Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben“, ging SG-Trainer Rainer Müller hart mit seiner Mannschaft ins Gericht. Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt berichtete, dass „wir uns zum Schluss erheblich gesteigert haben und auch vom Kopf her da waren. Es war ein Mentalitätssieg und ein immens wichtiger dazu“.

SV Schleid – SG Dhrontal-Weiperath ⇥3:2 (2:1)

Schleid fuhr einen sehr wichtigen Dreier im Abstiegskampf ein. Nach 18-monatiger Verletzungspause gelang Gianluca Bohr mit einem Abstauber nach einer Ecke das frühe 1:0 (3.). Dhrontal zeigte sich unbeeindruckt und glich acht Minuten später durch Dennis Schemer nach Freistoß aus dem Halbfeld aus. Vier Minuten später ging Schleid nach Kopfballverlängerung des reaktivierten Artur Hartwick wieder in Front (15.). In einer hitzig und kampfbetont geführten Partie zweier Abstiegskandidaten gelang Hartwick in der 54. Minute noch das 3:1, als er per Kopf ins leere Tor traf. Wiederum Schemer war es, der die Hunsrücker erneut auf 2:3 heranbrachte, als seine Direktabnahme im kurzen Eck landete (73.). SG-Coach Patrick Eck ärgerte sich maßlos über nicht konsequent verteidigte Standards: „Wir haben wieder drei Tore nach ruhenden Bällen kassiert. Es wird gefühlt nach jedem Freistoß gefährlich für uns, und wir laufen dann permanent Rückständen hinterher. Es ist schwierig, solch eine Niederlage zu verdauen.“ Sein Pendant auf Schleider Seite, Taner Weins, war heilfroh über die drei Punkte: „Dhrontal war selbst durch Standards und Bälle aus dem Halbfeld gefährlich. Es war ein extrem wichtiger Sieg.“

SV Sirzenich – SG Ruwertal ⇥2:1 (1:0)

Für Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer waren der Wille, der Glaube, den Erfolg erringen zu können, sowie eine geschlossene Teamleistung für den Dreier verantwortlich: „Einstellung und Leidenschaft haben wieder gestimmt, nur mit dem Unterschied, dass wir uns diesmal mit drei Punkten belohnt haben. Die sind unglaublich wichtig, und es zeigt, dass wir Teams aus dem Spitzenbereich schlagen können.“ Luca Clemens brachte die Sirzenicher mit einem verdeckten Linksschuss ins untere rechte Eck nach 31 Minuten in Front. Zuvor hatte bereits Philipp Brost eine hundertprozentige Gelegenheit vergeben. Sirzenich war auch im zweiten Durchgang das aktivere Team. Ein Schuss sowie ein Nachschuss von Clemens klärten gleich mehrere Ruwertaler auf der Linie, bevor Kevin Walter nach Pass von Nico Geib im Eins-gegen-eins erfolgreich war und SG-Keeper Felix Kloy zum 2:0 verlud (58.). Ruwertal warf im Schlussakkord alles nach vorn, kam durch den agilen Jannis Hoffmann mit einem Traumtor aus 25 Metern in den Giebel zum 1:2-Anschluss. Ben Mombach gelang in der Nachspielzeit beinahe noch der Ausgleich. Sirzenichs Luca Bierbrauer sah in der 90. Minute nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot.

SG Ellscheid – SG Igel-Liersberg ⇥0:2 (0:0)

Das kollektive Aufbegehren der Clubs aus dem Tabellenkeller komplettierte die SG Igel-Liersberg mit ihrem 2:0-Auswärtssieg in Gillenfeld. Tim Höfer schoss die Gäste nach Vorarbeit von Simon Blasius in Führung (52.). 17 Minuten danach stellte Yannick Andreas mit seinem Treffer zum 0:2 den Endstand her. Der Igeler Torjäger hatte eine Flanke von Blasius am langen Pfosten stehend eingeschoben. Im Duell bei dem bereits seit Wochen gesicherten Team aus der Vulkan­eifel sah Igel-Liersbergs Coach Dominik Wintersig einen „absolut wichtigen Sieg. Das 2:0 ist sehr verdient, weil wir kämpferisch besser waren und auch spielerisch wieder überzeugt haben. Wir haben spätestens nach dem 1:0 mit sehr viel Selbstvertrauen agiert. In den entscheidenden Situationen haben wir Klarheit gezeigt und die richtigen Entscheidungen getroffen.“

Igel-Liersberg gastiert am Mittwoch ab 19.30 Uhr im Duell zweier abstiegsbedrohter Nachbarn beim SV Sirzenich.

