Die SpVgg Hainsacker stellte die Weichen rasch auf Heimsieg. – Foto: Felix Schmautz

Großes Aufatmen in Bach – Fürst-Feuerwerk in Hainsacker Bezirksliga Süd, der Freitag: Ramspau fügt Töging die zweite Saisonniederlage zu Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd BSC Regensb. SV Töging VfB Bach Hainsacker + 2 weitere

„Endlich ist der Knoten geplatzt“: Die Erleichterung war Sven Leppien, Spielertrainer des VfB Bach, anzumerken am frühen Freitagnachmittag. Im fünften Anlauf hat es endlich mit dem ersten Saisonsieg geklappt. Absolut verdient mit 3:1 gewann der VfB das Heimspiel gegen Aufsteiger BSC Regensburg – und atmet kräftig auf. Einen noch deutlicheren Heimsieg feierte die SpVgg Hainsacker. Die Schneider-Elf führte, angeführt vom Dreifachtorschützen und Mann des Tages Simon Fürst, nach nicht einmal 40 Minuten bereits mit 4:0. Und ließ danach nichts mehr anbrennen. Am Ende stand ein souveräner 4:1-Heimerfolg gehen den SV Breitenbrunn. Mit dem zweiten Sieg in Folge ist der schlechte Saisonstart endgültig vergessen gemacht. Über wichtige Punkte freute sich auch die SpVgg Ramspau. Die Grünweißen gewannen ihr Auswärtsspiel im Altmühltal mit 2:0 beim Liganeuling SV Töging, der die zweite Saisonniederlage hinnehmen muss.



Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Wir wollten heute unbedingt nachlegen und das ist uns vollauf gelungen. Mit einer furiosen ersten Hälfte und einer 4:0-Führung nach einer guten halben Stunde war das Spiel bei hochsommerlichen Temperaturen eigentlich früh entschieden. Besonders hervorzuheben ist natürlich Simon Fürst mit seinen drei Treffern innerhalb von 15 Minuten!“







Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Ein souveräner und völlig verdienter Heimsieg, der höher hätte ausfallen können. Wir haben in der zweiten Halbzeit zwei Mal an den Pfosten geschossen. Endlich ist der Knoten geplatzt!" Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Nach den bisherigen vier Saisonspielen war ich zuversichtlich gestimmt. Heute habe ich gesehen, dass die junge Mannschaft noch zu grün und zu unerfahren sind. Bach hat klar und verdient gewonnen, das Ergebnis kann auch höher ausgehen. Das war heute nichts. Wir werden um jeden Punkt kämpfen müssen."







David Romminger (Trainer SpVgg Ramspau): „Ein völlig verdienter Sieg. Wir waren in der ersten Halbzeit super dominant, haben einen klaren Handelfmeter souverän verwandelt und waren nach dem 2:0 sehr nah am 3:0 dran. Dann wäre der Sack zu gewesen. In der zweiten Hälfte war es ein Abnutzungskampf mit sehr viel Verteidigen – ohne dass Töging so richtig zwingend wurde. Hintenraus hatten wir Möglichkeiten aufs 3:0. Ich ziehe den Hut vor der Mannschaft. Wir haben nun bereits dreimal zu Null gespielt, es macht Spaß aktuell.“