Großes Abschiednehmen in Roding – Kötztinger Showdown

Saisonfinale in der Landesliga Mitte! Von einem gemütlichen Ausklang dieser Spielzeit kann aber nicht die Rede sein. Einmal steht das Wetteifern um Relegationsrang 2 im Fokus. Es steigt das brandheiße Fernduell zwischen dem SC Luhe-Wildenau und dem punktgleichen SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Das Oberpfälzer Duo bekommt zu Hause mit dem amtierenden Vizemeister TSV Seebach respektive dem neuen Champion FC Sturm Hauzenberg schwierige Aufgaben vorgesetzt ( wir berichteten gesondert ). „Unten“ müssen vier Mannschaften bangen, die Runde auf Platz 14 abzuschließen – und damit möglicherweise in die Saisonverlängerung zu müssen. Über alle möglichen Konstellationen haben wir vorab berichtet . Involviert sind der 1. FC Bad Kötzting und der TB 03 Roding. Während die Rodinger so gut wie gerettet sind und schon mit einem Unentschieden gegen Absteiger FC Amberg die letzten Restzweifel beseitigen würden, stehen die Badstädter im Heimspiel gegen Kosova Regensburg etwas mehr unter Druck. Das alles unter der Prämisse, dass der aktuelle Rang-14. FC Passau sein Spiel gegen Dingolfing gewinnt. Nur mehr statistischen Wert hat das Heimspiel des ASV Burglengenfeld gegen Landshut sowie das Oberpfalz-Duell zwischen dem Abstiegs-Releganten TSV Kareth-Lappersdorf und der SpVgg Lam.

Heribert Ketterl (Trainer TSV Bogen): „Der zweifellos etwas glückliche Sieg in Hauzenberg hat uns wieder in eine gute Ausgangsposition gebracht. Daheim gegen Parsberg wollen wir nun alles klar machen und nichts mehr anbrennen lassen. Dafür wird aber eine engagierte und konzentrierte Vorstellung notwendig sein.“



Personalien: Die Rautenstädter bangen noch um das Mitwirken von Abwehrchef Alexander Sigl, der sich mit muskulären Problem herumplagt. Ansonsten gibt es keine Veränderungen zur Vorwoche.





Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Wir gehen das letzte Saisonspiel an wie jedes Spiel in dieser Landesliga-Saison. Wir fahren nach Bogen, um etwas Zählbares mitzunehmen und natürlich um uns ein Stück weit auf die Relegation vorzubereiten.“



Personalien: Innenverteidiger Manuel Traub kehrt voraussichtlich in den Kader zurück, dafür hat es Jonas Mayer schlimmer erwischt. Der Youngster fällt wegen eines Kreuzbandrisses monatelang aus. Reserve-Torjäger Anilcan Kaya und Nachwuchstalent Pelle Maul ergänzen den Kader.









So ist die Lage beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf...





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Im letzten Auswärtsspiel der Saison gilt es mit Ettmannsdorf ein dickes Brett zu bohren. Die Albert-Elf muss gewinnen, um ihre Chancen auf den zweiten Platz zu wahren und gleichzeitig auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Diese Ausgangslage verspricht ein interessantes und intensives Match. Außerdem ist es das letzte Spiel unter der Leitung von Mario, der in Ettmannsdorf über viele Jahre hinweg erfolgreiche Arbeit geleistet und bewiesen hat, dass Kontinuität im Trainergeschäft auch heutzutage noch möglich ist. Chapeau!“



Personalien: Einziger Ausfall ist Moritz Gerhartinger.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und nicht abhängig von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen sein. Zwar würde uns ein Unentschieden reichen, dennoch spielen wir auf Sieg. Es ist das letzte Heimspiel für viele Spieler, die den Verein verlassen. Auch aus diesem Grund werden wir nochmal alles in die Waagschale werfen. Amberg ist zwar schon fest abgestiegen, aber genau in solchen Situationen können nochmal Kräfte werden, wenn man ohne Druck spielen kann. Auf das müssen wir uns einstellen und trotzdem selbstbewusst zu Werke gehen.“



Personalien: Es bleibt so weit alles beim Alten. Lukas Faltermeier und Karim Nerl sind auch beim Saisonfinale raus. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Christoph Schwander, Christian Ederer, Manuel Zäch und Leon Reisinger.





Benjamin Burger (Trainer FC Amberg): „Die bittere Niederlage gegen Ettmannsdorf und der damit besiegelte Abstieg schmerzen natürlich noch immer. Dennoch wollen wir im letzten Spiel gegen Roding nochmal alles in die Waagschale werfen, um uns erhobenen Hauptes zu verabschieden. Roding ist noch nicht endgültig gesichert. Aus Respekt vor dem Wettbewerb und den anderen Mannschaften wollen wir daher eine engagierte und faire Leistung zeigen. Die ein oder andere personelle Veränderung wird es aber sicherlich geben.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche sind der rotgesperrte Noah Majdic sowie Mandela Singh-Sharpe aus privaten Gründen neu auf der Ausfallliste.







Ettmannsdorf und Luhe-Wildenau im Fernduell: Wer behält die Nerven? – Foto: Redaktion Schwandorf









So ist die Lage beim SC Luhe-Wildenau...





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Leider sind wir seit dem vergangenen Wochenende raus aus dem Rennen um den zweiten Platz, dennoch haben wir eine richtig gute Frühjahrsrunde gespielt. In Luhe-Wildenau werden wir nochmal alles geben und probieren, nicht leer auszugehen. Personell ist die Lage wieder deutlich kritischer als in der Vorwoche, trotzdem werden wir eine vernünftige Mannschaft aufs Feld bekommen.“



Personalien: Kilian Grabolle muss verletzungsbedingt passen. Luca Kapfenberger hat krankheitsbedingt die komplette Trainingswoche verpasst und wird vermutlich ebenfalls passen müssen. Simon Weber ist wahrscheinlich privat verhindert und ob der seit Wochen angeschlagene Sandro Nickl auflaufen wird, ist noch fraglich.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Uns gelang letzte Woche gegen Dingolfing nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Nun kommt es am Samstag zum finalen Showdown, in dem wir alles daran setzen, einen Heimsieg und somit den Klassenerhalt zu sichern. Gegen die spielstarke Truppe von Trainer Enkel Alikaj gilt es kompakt und diszipliniert zu Werke zu gehen sowie eigene Chancen und somit die nötigen Tore zu erzielen.“



Personalien: Weder auf der Rückkehrer- noch auf der Ausfallseite gibt es Veränderungen.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Das Spiel in Bad Kötzting wird sehr hart für uns, da wir am letzen Spieltag sehr viel Ausfälle zu beklagen haben. Für uns heißt es Ärmel hochkrempeln und 150 Prozent geben, damit wir etwas Zählbares mit nachhause nehmen.“



Personalien: Alban Salla, Endrit Veselaj, Rozart Burgaj, Abdullah Affouf, Aladin Bedoui, Almir Mujcinovic und Albi Begaj fehlen aus unterschiedlichen Gründen. Ob die angeschlagenen Lirim Gashi und Ildian Shyti mitwirken können, entscheidet sich beim Abschlusstraining.







In diesen Spielen geht es um nichts mehr:









Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Für uns ist das allerwichtigste, im letzten Saisonspiel die Spannung hochzuhalten, um uns bestmöglich auf die wichtigen Relegationsspiele vorzubereiten. Mit Lam erwarten wir eine Mannschaft mit guten Einzelspielern, die guten Fußball spielt und eine Bomben-Saison absolviert hat. Der Gegner wird mit Sicherheit auch im letzten Spiel nichts herschenken. Das gleiche gilt aber auch für uns.“



Personalien: Im Training verletzte sich Michael Amann ohne Gegnereinwirkung schwer und wird somit auch in der anstehenden Relegation abgehen. Des Weiteren sind Tobias Witzmann und Simon Fuchs angeschlagen.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Bevor es in die wohlverdiente Sommerpause geht, wollen wir unsere erfolgreiche Saison würdig abschließen und zudem den vierten Tabellenplatz verteidigen.“



Personalien: Nach wie vor sind Sebastian Lex, Simon Meindl, Tobias Koller und Hans Liebl außen vor. Zumindest Christian Mühlbauer könnte in den Kader zurückkehren.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir wollen jetzt mit aller Macht die 60 Punkte erreichen. Aus diesem Grund haben wir die letzten Wochen weder im Trainingsbetrieb noch in den Spielen locker gelassen. Wir werden nochmal richtig Gas geben und wollen vor allen Dingen die Saison mit einem Positiverlebnis beenden. Dass Landshut ein guter Gegner ist, das ist jedem bei uns bewusst. Wenn wir es schaffen, ihren Top-Torjäger Kenneth Sigl in den Griff zu bekommen und dessen dynamischen Einläufe hinter die letzte Kette gut und schnell aufzunehmen, dann wäre das schon mal ein Meilenstein in diesem Spiel. Grundsätzlich wollen wir aber unser Spiel durchziehen und damit sind wir vor allem die letzten Wochen hervorragend gefahren.“



Personalien: Abgesehen von den weiterhin verletzten Richard Ray Cin und Samuel Fischer können die formstarken Naabtalkicker aus dem Vollen schöpfen.





Sebastian Paul (Trainer SpVgg Landshut): „Es treffen zwei in der Offensive starke Mannschaften aufeinander. Für den neutralen Zuschauer wäre dies in der Regel eine attraktive Partie. Die Gastgeber waren in dieser Saison mit einer unserer besten Gegner. Burglengenfeld ist körperlich robust, zweikampfstark und hat eine Offensiv-Qualität. Wir wollen uns dennoch positiv aus diesem Spieljahr verabschieden und allen verfügbaren Aktiven noch einmal Einsatzzeit geben.“



Personalien: Fehlen wird neben den Langzeitverletzten der gesperrte Max Zischler. Angeschlagen bzw. erkrankt sind Dominik Past, Florentin Seferi und Guilherme Jorge. Einige A-Junioren werden den Kader auffüllen.





