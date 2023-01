Großer Zulauf für den Budenzauber Hallenturnier FVS Sulzfeld +++ 15 Teams haben in Sulzfeld gemeldet

Es gibt sie noch, die positiven Ausreißer nach oben. Der Hallenfußball steht nicht überall auf dem Abstellgleis. In Sulzfeld erfreut er sich nach wie vor großer Beliebtheit, wie der 9. Rewe-Ströhmann-Cup, der am Donnerstag in der Ravensburghalle ausgetragen wird, beweist. 15 Mannschaften haben sich für das abendliche Turnier, das gegen Mitternacht seinen Sieger gefunden haben wird, angemeldet.

"Damit sind wir sehr zufrieden", sagt Michael Diefenbacher. Der Spielausschussvorsitzende des FVS Sulzfeld will aber die beiden anderen Turniere nicht unerwähnt lassen: "Zwischen den Jahren haben wir bereits unsere beiden Gerümpelturniere für Aktive und Nichtaktive ausgetragen."

Das Besondere bei allen Auflagen: Die Rundumbande in der Ravensburghalle. Das sorgt für flotten Hallenfußball. Der Ball ist fast immer im Spiel, es gibt keine Zeit zum Durchschnaufen, jede noch so kleine Unachtsamkeit wird in der Regel mit einem Gegentor bestraft. "Zu dieser Jahreszeit findet zum Glück nicht so viel statt und wir haben den Aufwand mit dem Aufbau der Banden nur einmal für drei Turniere", hebt Diefenbacher einen nicht unerheblichen organisatorischen Vorteil hervor. Darin liegt aber der entscheidende Aspekt. Ohne so viele ehrenamtliche Helfer wie beim FVS könnten noch so viele Vereine melden, ein Hallenturnier könnte trotzdem nicht stattfinden.

Zum Höhepunkt am Donnerstag haben zahlreiche Mannschaften aus Sulzfeld und Umgebung, aber auch von etwas weiter weg gemeldet. Am Start sind unter anderem die in der Halle immer starken Kicker des SV Sinsheim, oder auch der SC Siegelsbach mit zwei Teams. Der TSV Zaisenhausen und der FVS Sulzfeld haben ebenfalls zwei Mannschaften gemeldet. Zu den Stammgästen gehören die Zaisenhausener sowieso, aber auch der FC Flehingen und der TSV Rinklingen sind seit einigen Jahren mit dabei und halten dem Turnier nach der zweijährigen Corona-Zwangspause die Treue. Die weiteste Anreise hat der SV Philippsburg. "Das kam über unseren Trainer Patric Gutknecht, der einen persönlichen Bezug zu Philippsburg hat, zustande", verrät Diefenbacher.

Zwei Winter ohne Hallenfußball haben dafür gesorgt, dass die Freude darauf zurückgekehrt ist. Die Sulzfelder nutzen das Turnier auch deshalb, um neben dem sportlichen Wettkampf das Miteinander zu fördern. Da am Freitag Feiertag ist, ist es kein Problem, wenn es am Donnerstag im Nachgang etwas später wird. Das Finale wird gegen 23.30 Uhr ausgetragen, der erste Anpfiff zur Gruppenphase erfolgt um 17 Uhr. "Wir bieten von Anfang an Essen und Getränke, später gibt es zusätzlich einen Barbetrieb", erläutert Diefenbacher, das für jeden Geschmack etwas dabei sein wird.