Großer Wunsch nach mehr Stabilität beim SC Freiburg II vor dem Start

Bernhard Weis muss erneut einen großen personellen Umbruch meistern. | Foto: Achim Keller

In der Saison 2026/27 spielt der SC Freiburg II zum dritten Mal in Folge in der Fußball-Regionalliga Südwest. Der Umbruch im Kader fiel erneut gewaltig aus und umfasste auch die Führungsspieler.

Die Suche nach innerer Ruhe finden die allerwenigsten Fußballtrainer auf dem Platz. Der Job an der Seitenlinie kostet Nerven und lässt mitunter verzweifeln. Auch Bernhard Weis hat eine Saison mit vielen Ausschlägen in beide Extreme hinter sich. Seine erste volle Spielzeit als U-23-Coach des Sportclubs beinhaltete vieles. Ruhe aber nicht. 147 Tore fielen in den 34 Regionalligaspielen der SC-Zweiten. Langeweile? Fehlanzeige. Das ist nicht unnormal für ein Team voller Fußballer mitten im Ausbildungsprozess. „Mehr Stabilität“ wünscht sich der SC-Coach aber dennoch – auch um die eigenen Nerven zu schonen.

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