Die Frauen des 1.FC Naurod, hier in den weißen Trikots, haben den Sieg im Kreispokal im Blick. – Foto: Jochen Haupt - Archiv

Großer Wiesbadener Pokaltag der Frauen- und Mädchenteams FC Freudenberg am Freitag Gastgeber++++Frauenfinale SV Erbenheim gegen FC Naurod++++Pokalentscheidungen in allen Altersklassen der Mädchen

Wiesbaden. Der Freitag wird auf der Sportanlage Niederfeld zum Feiertag des Wiesbadener Frauen- und Mädchenfußballs. Gastgeber FC Freudenberg, dessen Jugendleiter Thorsten Friedrich kürzlich mit der DFB-Uhr für sein ehrenamtliches Engagement geehrt wurde, wird mit seiner Helfer-Mannschaft den organisatorischen Kraftakt stemmen.

SV Erbenheim gegen FC Naurod heißt es im Endspiel der Frauen um 16.45 Uhr zur Krönung eines langen Pokaltags. Mit dem SVE, der in der Kreisoberliga der Region spielt, als dem klassentieferen Team, während der FCN zum Gruppenliga-Feld zählt. Die Erbenheimerinnen um Trainerin Mira Krummenauer und die spielende Co-Trainerin Vivienne Martin sehen sich allerdings keinesfalls chancenlos. Ein packendes Finale mit gutem Zuschauer-Zuspruch scheint garantiert. Drei E-Juniorinnen-Teams spielen Pokalsieger aus