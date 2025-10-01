Großer Wiesbadener Pokaltag der Frauen- und Mädchenteams

Wiesbaden. Der Freitag wird auf der Sportanlage Niederfeld zum Feiertag des Wiesbadener Frauen- und Mädchenfußballs. Gastgeber FC Freudenberg, dessen Jugendleiter Thorsten Friedrich kürzlich mit der DFB-Uhr für sein ehrenamtliches Engagement geehrt wurde, wird mit seiner Helfer-Mannschaft den organisatorischen Kraftakt stemmen.
SV Erbenheim gegen FC Naurod heißt es im Endspiel der Frauen um 16.45 Uhr zur Krönung eines langen Pokaltags. Mit dem SVE, der in der Kreisoberliga der Region spielt, als dem klassentieferen Team, während der FCN zum Gruppenliga-Feld zählt. Die Erbenheimerinnen um Trainerin Mira Krummenauer und die spielende Co-Trainerin Vivienne Martin sehen sich allerdings keinesfalls chancenlos. Ein packendes Finale mit gutem Zuschauer-Zuspruch scheint garantiert.
Wobei das Niederfeld den ganzen Tag über bevölkert sein wird. Bereits ab 9 Uhr spielen die E-Juniorinnen-Teams von MFFC, FC Naurod und SV Erbenheim ihren Pokalsieger aus. Das D7-Endspiel zwischen SV Erbenheim und FC Naurod wird um 9.15 Uhr angepfiffen, das D9-Finale zwischen Freier Turnerschaft und dem MFFC um 10.45 Uhr. Bei den C-Juniorinnen heißt die Paarung um 12.30 Uhr MFFC gegen SV Niedernhausen. Um 14.30 Uhr wird das Endspiel der B-Juniorinnen zwischen MFFC und FC Naurod beginnen.