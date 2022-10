»Großer Vertrauensbeweis«: Wimmer bleibt trotz 0:5 VfB-Trainer Der 42-jährige Dingolfinger ist weitere vier Spiele Cheftrainer des VfB Stuttgart - und zählt zu den drei langfristigen Kandidaten.

Die deutliche 0:5-Niederlage ist für ihn als Trainer des VfB Stuttgart nach dem Sieg gegen Bochum und den Pokal-Erfolg gegen Arminia Bielefeld eine erste Ernüchterung. Dennoch wird Michael Wimmer den 22. Oktober wohl nicht so schnell vergessen. Denn seit dem Bundesliga-Samstag des 11. Spieltages steht fest, dass der 42-jährige Dingolfinger länger als zunächt gedacht Chef an der Linie des fünfmaligen Meisters sein wird - mindestens bis zur Winterpause. "Das ist ein großer Vertrauensbeweis, den ich mit harter Arbeit zurückzahlen möchte", sagt Michael Wimmer gegenüber FuPa dazu.

So recht weiß der Niederbayern nicht, ob er sich freuen soll am Samstagabend - oder nicht. Einerseits hat "sein" VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund klar und auch verdient verloren. "Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und hatten nicht die Zielstrebigkeit der vergangenen beiden Partien. Generell haben wir nicht gut verteidigt", analysiert Wimmer seine erste Niederlage als 1. Mann bei den Schwaben.

Trotz der vierten Saisonniederlage und dem Fall auf den Abstiegsrelegationsplatz gab es für den 42-Jährige nach Spielschluss gute Nachrichten. "Ja, ich bleibe bis zur WM, also vier Spiele, Cheftrainer. Das zeigt, dass man mit meiner Arbeit zufrieden ist", bestätigt er. Stuttgarts Sportdirekt Sven Mislintat begründete diesen Schritt gegenüber dem "Kicker" wie folgt: "Wir haben uns, weil wir auch die Arbeit und den Ansatz unter der Woche gesehen haben, dafür entschieden, mit Michi Wimmer mindestens bis zur Winterpause zu gehen." Und auch dann sei er einer der Kandidaten für den Cheftrainer-Posten beim VfB. Diese Chance könne er sich erspielen, "weil er macht es ausgezeichnet."

Michael Wimmer ist also vorläufig am Ziel seiner Träume angekommen, er ist einer von nur 18 Trainer in der Fußball-Elitelklasse Deutschlands. "Bundesliga-Trainer - das hört sich natürlich gut an", gibt er im FuPa-Gespräch zu. "Auch wenn ich mich nach der Niederlage darüber weniger freuen kann." Nach der Bruchlandung im "Hexenkessel" Signal-Iduna-Park heißt es für den 42-Jährigen nun, gemeinsam mit der Mannschaft das Spiel aufzuarbeiten. Denn eins steht fest: "Gegen Augsburg müssen wir ein anderes Gesicht zeigen." Gelingt das, steigen die Chancen, dass Michael Wimmer auch im neuen Jahr auf der Schwaben-Bank in erster Reihe Platz nimmt...