»Großer Verlust«: FSV-Trainer Eismann tritt nach acht Jahren zurück Claudio Eismann tritt nach acht Jahren zurück +++ 2018 übernahm er nach zwei Abstiegen und baute eine Bezirksliga-Spitzenmannschaft auf +++ Co-Trainer Andreas Pensel übernimmt vorerst von red · Heute, 11:56 Uhr · 0 Leser

Gibt das Ruder beim FSV Bayreuth ab: Claudio Eismann. – Foto: Alexa Athmann

Ende einer Ära beim FSV Bayreuth: Claudio Eismann tritt nach acht Jahren als Trainer zurück. Co-Trainer Andreas Pensel übernimmt vorerst das Ruder.

Nach acht Jahren an der Seitenlinie ist Claudio Eismann überraschend von seinem Amt als Cheftrainer der Herrenmannschaft zurückgetreten. Wie der Bezirksligist auf seinen Vereinskanälen mitteilte, endet eine prägende Epoche an der Prellmühle. Vorerst übernimmt Co-Trainer Andreas Pensel das Team. Eismann hatte die Kommandobrücke beim FSV im Jahr 2018 in einer schwierigen Phase übernommen. Nachdem die Bayreuther zwei Abstiege in Folge aus der Landesliga und der Bezirksliga verkraften mussten, leitete der Übungsleiter den nachhaltigen Umbruch ein und formte aus Nachwuchskräften des Vereins eine schlagkräftige Truppe, die sich in der Bezirksliga-Spitze etablierte. Zu den sportlichen Highlights seiner Amtszeit zählen zudem zwei Titel bei der Bayreuther Hallenstadtmeisterschaft.

Auch abseits des Rasens hinterlässt der scheidende Coach eine große Lücke. „Claudio prägte den gesamten Verein über die letzten Jahre wie kein Zweiter. Auch neben dem Platz engagierte er sich für Verein und Jugend in einer Form, die ihresgleichen sucht“, würdigte der FSV das außergewöhnliche Engagement auf den Vereinskanälen. Der Abschied fällt dementsprechend schwer: „Der gesamte Verein dankt dir von ganzem Herzen, Claudio! Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bist du ein großer Verlust für unseren Verein. Für deine Zukunft wünscht dir die FSV-Familie alles erdenklich Gute und nur das Beste!“ Sportlich steht der FSV Bayreuth nach vier Top-Vier-Platzierungen in den letzten Jahren in Serie im Tabellenmittel der Bezirksliga Oberfranken Ost. Nach dem Rückzug hat nun vorerst der bisherige Co-Trainer Andreas Pensel das Sagen.

Gestern, 18:15 Uhr FSV Bayreuth FSV Bayreuth SV Mistelgau SV Mistelgau 0 3 Abpfiff Der Einstand der Interimslösung verlief allerdings dämpfend: Im ersten Pflichtspiel ohne Eismann mussten die Bayreuther im Pokal eine Niederlage gegen den SV Mistelgau hinnehmen (0:3). Nun gilt es für Pensel und seine Mannschaft, den Fokus schnell wieder auf den Ligaalltag zu richten. Bereits am Samstag, dem 29. August, wartet ein schweres Auswärtsspiel beim 1. FC Trogen.