Großer Umbruch: Verbandsligist verabschiedet gleich zwölf Spieler

– Foto: Zafer Hosman

Der SV Fellbach hat im Rahmen seines letzten Heimspiels der Verbandsliga-Saison zwölf Spieler verabschiedet. Nach dem 2:2 gegen den SSV Ehingen-Süd stand nicht nur der sportliche Abschluss vor heimischem Publikum im Mittelpunkt, sondern auch der Dank an Akteure, die den Verein nun verlassen werden.

Alexander Lang, Patrik Martinovic, Ibrahim Nije, Kiki Dulabic, Filip Stanic, Benny Calemba, Mahkdad Abdalah, Adam Heilig, Emre Durmus, Henry Strahl, Luka Bozic, Thomas Bauer und Niklas Weiß werden den SV Fellbach verlassen. Der Verein nutzte das letzte Heimspiel, um sich bei ihnen für Einsatz, Leidenschaft und Loyalität im rot-weißen Trikot zu bedanken.

Sportlich endete der Abschiedsnachmittag mit einem 2:2 gegen den SSV Ehingen-Süd. Rafael Terpsiadis brachte Fellbach in der 17. Minute in Führung, ehe Angelo Barone in der 30. Minute für Ehingen-Süd ausglich. Nach der Pause traf erneut Rafael Terpsiadis und sorgte in der 56. Minute für das 2:1. Den Schlusspunkt setzte Maximilian Eiselt, der in der 65. Minute per Foulelfmeter zum 2:2 traf. Vor 190 Zuschauern leitete Manuel Krieger die Partie.

Für den SV Fellbach, der als Absteiger aus der Oberliga in die Verbandsliga gekommen war, endet die Saison sportlich auf einem ordentlichen Tabellenplatz. Nach 31 Spielen steht die Mannschaft mit 49 Punkten auf Rang vier. 15 Siege, vier Unentschieden und zwölf Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 60:66 zeigen eine Runde mit Höhen und Tiefen, in der Fellbach dennoch Anschluss an die obere Tabellenregion hielt.