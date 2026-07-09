Großer Umbruch: SV Panitzsch/Borsdorf wirbelt den Kader durcheinander

Der SV Panitzsch/Borsdorf hat einige Transfers verkündet. – Foto: André Nückel

Beim SV Panitzsch/Borsdorf steht die aktuelle Sommerpause ganz im Zeichen des Wandels. Nach dem Ende der vergangenen Spielzeit herrscht auf dem Transfermarkt reger Betrieb: Insgesamt 16 Personalbewegungen wirbeln das Gefüge am traditionsreichen Sportplatz am Waldkater kräftig durcheinander. Während sieben Akteure den Verein verlassen, sollen neun neue Gesichter für frischen Wind und gesunden Konkurrenzkampf in der Landesklasse Nord sorgen.

Der Verein verabschiedet ein treues Kontingent an Spielern, die in den vergangenen Jahren das gelb-blaue Trikot mit Stolz getragen haben. Einige von ihnen bleiben der Liga erhalten, sodass es in der kommenden Saison zu einem schnellen Wiedersehen auf dem Rasen kommen wird.

Benjamin Uhlmann (schließt sich dem SV Naunhof 1920 an)

Tony Kaiser & Ole Schäfer (ziehen weiter zum VfB Zwenkau)

Moritz Mäde (wechselt zu Blau-Weiß Zorbau)

Paul Aps & Fynn Rachner (legen beide vorerst eine Fußball-Pause ein)

Frisches Blut für PaBo: Neun Neuzugänge stehen bereit

Im Gegenzug ist es der sportlichen Leitung gelungen, ein schlagkräftiges und hungriges Paket an Neuzugängen zu schnüren. Trainer Thomas Wedemann kann ab sofort auf Akteure bauen, die sowohl aus der Landesliga als auch aus ambitionierten Teams der Region zum Waldkater wechseln.

Die Neuzugänge im Überblick:

Georg Schirner (HFC Colditz)

Kjell Krüll & Lucas Merzky (beide von der SG Taucha 99)

Robin Knorre & Fynn Ziechner (beide von Lok Engelsdorf)

Stanley Guzmán (Fortuna Leipzig)

Max-Florian Stendel (Grün-Weiß Miltitz)

Vladyslav Franchuk (SSV Stötteritz)

Noel Kresov (SG Friedersdorf)

Die Vorfreude auf die neue Spielzeit ist riesig – man ist fest davon überzeugt, bestens gerüstet in eine ereignis- und erfolgreiche Saison 2026/2027 zu starten.