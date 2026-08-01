Großer Umbruch: Oberligist präsentiert insgesamt 16 Zugänge Bei Türkspor Neckarsulm gibt es zur neuen Saison zahlreiche neue Gesichter. von red · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Türkspor Neckarsulm hat seinen Kader für die Oberliga Baden-Württemberg umfassend umgebaut. Trainer Hüseyin Kandazoglu stehen 16 bekannte Zugänge zur Verfügung, gleichzeitig haben zahlreiche Spieler den Verein verlassen. Zu den jüngsten Verstärkungen gehören Ramiz Kaliki, Aurel Demir, Ozan Suncak, Batuhan Tasdögen, Eren Aygün, Lirim Hoxha, Ali Ardin, Luke Pförtner und Matej Barisic.

Für den Angriff kommt der 21-jährige Ramiz Kaliki vom FC Wiltz 71. Der frühere U19-Spieler des Karlsruher SC sammelte in Luxemburg Erfahrungen in der Nationaldivision. Insgesamt stehen für ihn 69 Spiele, sieben Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Ebenfalls für die Offensive ist der 24-jährige Lirim Hoxha vorgesehen. Der Stürmer wechselt vom TSV Essingen und spielte zuvor unter anderem für den ZFC Meuselwitz, den 1. FC Magdeburg II, den YF Juventus, den SGV Freiberg und die Stuttgarter Kickers. Seine Bilanz umfasst 139 Spiele und 32 Tore. In der Defensive kehrt Aurel Demir nach Neckarsulm zurück. Der 23-Jährige war zuletzt für den Karlsruher SC II aktiv und spielte davor beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen sowie bereits für Türkspor Neckarsulm. Demir bringt 107 Einsätze aus Oberliga, Verbandsliga und Nachwuchsbereich mit.

Das Mittelfeld erhält zahlreiche neue Optionen. Ozan Suncak kommt vom Türkischen SV Singen und war zuvor für die TSG Tübingen, den FC Thun II, den SSV Reutlingen, den SV Sandhausen und den VfB Stuttgart aktiv. Batuhan Tasdögen wechselt vom Verbandsliga-Meister Young Boys Reutlingen. In der vergangenen Saison absolvierte er dort 22 Spiele, erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. Mit Eren Aygün schließt sich ein weiterer Mittelfeldspieler mit Oberliga-Erfahrung an. Der 26-Jährige spielte zuletzt für den TSV Ilshofen und kam dort in 33 Oberliga-Partien auf sechs Tore. Weitere Stationen waren der SV Sandhausen II, der SV Waldhof Mannheim II, der Karlsruher SC und die Stuttgarter Kickers. Luke Pförtner kommt von der TS Mosbach zurück nach Neckarsulm. In der vergangenen Landesliga-Saison erzielte er zwei Tore und bereitete sechs Treffer vor.