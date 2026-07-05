Großer Umbruch mit klarem Plan: TSV Havelse formt den Kader

Der TSV Havelse hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Personalentscheidungen getroffen und die Weichen für die neue Saison gestellt. Neben mehreren hochkarätigen Neuzugängen setzt der Verein auf Kontinuität im bestehenden Kader. Gleichzeitig verabschiedet sich der TSV von zwei langjährigen Mitgliedern des Trainerstabs.
Eine wichtige Personalie betrifft Torben Engelking. Der Offensivspieler verlängerte seinen Vertrag bis 2028 und bleibt dem TSV damit langfristig erhalten. Seit seinem Wechsel im Jahr 2015 absolvierte der Angreifer 124 Pflichtspiele für Havelse und zählt längst zu den Identifikationsfiguren des Vereins.
Cheftrainer Samir Ferchichi würdigt vor allem Engelkings Mentalität. Trotz mehrerer verletzungsbedingter Rückschläge habe der Offensivspieler nie aufgegeben und besitze sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine einen enormen Stellenwert. Engelking selbst spricht von einer besonderen Verbundenheit zum TSV und kündigt an, alles dafür zu tun, möglichst schnell wieder auf den Platz zurückzukehren.
Auch Lorenzo Paldino wird weiterhin das Trikot des TSV tragen. Der Angreifer entwickelte sich nach seinem Wechsel aus Ramlingen-Ehlershausen zu einem festen Bestandteil der Offensive. Nach 15 Scorerpunkten in der Regionalliga und einem wichtigen Treffer in der Aufstiegsrelegation gelangen ihm in seiner ersten Drittligasaison sechs Tore und eine Vorlage in 36 Einsätzen. Unvergessen bleibt zudem sein spektakulärer Fallrückzieher gegen Rot-Weiss Essen.
Ferchichi hebt die Entwicklung des 24-Jährigen hervor, der sich schnell an das Niveau der 3. Liga angepasst habe und sich mit seiner Spielweise regelmäßig gefährliche Abschlüsse erarbeite.
Mit Kwasi Okyere Wriedt präsentiert der TSV Havelse einen der prominentesten Neuzugänge dieses Sommers. Der 31-jährige Stürmer bringt reichlich Erfahrung aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga sowie der niederländischen Eredivisie mit. Stationen beim FC Bayern München, Holstein Kiel, dem VfL Osnabrück, Willem II und Alemannia Aachen unterstreichen seine Vita.
Für Ferchichi ist Wriedt ein Spieler, der Partien auf diesem Niveau entscheiden könne. Gleichzeitig wertet der Trainer die Verpflichtung als Beleg für die positive Entwicklung des Vereins.
Auch Jesse Tugbenyo verstärkt künftig das Mittelfeld der Havelser. Der ehemalige Juniorenspieler des SC Paderborn sammelte bereits 39 Drittligaeinsätze und bringt Variabilität sowie körperliche Präsenz mit. Ferchichi sieht darin ideale Voraussetzungen für die Spielidee des TSV.
Mit Marc Richter stößt ein weiterer Drittliga-erfahrener Mittelfeldspieler nach Havelse. Der 24-Jährige kommt von Alemannia Aachen und absolvierte zuvor 78 Regionalligaspiele für die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05. Der Trainer bescheinigt ihm Dynamik und besondere Qualitäten im Umschaltspiel.
Auch die Defensive erhält Verstärkung. Eric Voufack wechselt auf Leihbasis vom dänischen Zweitligisten Kolding IF nach Havelse. Der Außenverteidiger absolvierte zuvor 54 Drittligaspiele für Rot-Weiss Essen und den FC Carl Zeiss Jena und kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden.
Ebenfalls neu im Kader ist Max Lamby. Der 23-Jährige kehrt nach seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 in die 3. Liga zurück. Zuvor sammelte der Außenverteidiger bereits Erfahrungen bei der SpVgg Unterhaching.
Ferchichi sieht beide Spieler als wichtige Bausteine, um die Mannschaft flexibler und variabler aufzustellen.
Neben den zahlreichen Personalentscheidungen im Spielerkader verabschiedet sich der TSV Havelse auch von zwei Mitgliedern des Trainerstabs. Co-Trainer Jens Jansen verlässt den Verein nach vier Spielzeiten und insgesamt 144 Pflichtspielen an der Seitenlinie, um eine neue Herausforderung anzunehmen.
Auch Videoanalyst und Co-Trainer Analyse Alex Naimoli schlägt einen neuen Weg ein. Nach zwei Jahren beim TSV wechselt er zur U19 des SV Darmstadt 98. Der Verein bedankt sich bei beiden für ihren Einsatz und ihre Arbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihnen für ihre neuen Aufgaben alles Gute.