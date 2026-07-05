Großer Umbruch mit klarem Plan: TSV Havelse formt den Kader Mit erfahrenen Neuzugängen, wichtigen Vertragsverlängerungen und Veränderungen im Trainerteam von red · Heute, 15:49 Uhr · 0 Leser

Der TSV Havelse hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Personalentscheidungen getroffen und die Weichen für die neue Saison gestellt. Neben mehreren hochkarätigen Neuzugängen setzt der Verein auf Kontinuität im bestehenden Kader. Gleichzeitig verabschiedet sich der TSV von zwei langjährigen Mitgliedern des Trainerstabs.

Eine wichtige Personalie betrifft Torben Engelking. Der Offensivspieler verlängerte seinen Vertrag bis 2028 und bleibt dem TSV damit langfristig erhalten. Seit seinem Wechsel im Jahr 2015 absolvierte der Angreifer 124 Pflichtspiele für Havelse und zählt längst zu den Identifikationsfiguren des Vereins. Cheftrainer Samir Ferchichi würdigt vor allem Engelkings Mentalität. Trotz mehrerer verletzungsbedingter Rückschläge habe der Offensivspieler nie aufgegeben und besitze sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine einen enormen Stellenwert. Engelking selbst spricht von einer besonderen Verbundenheit zum TSV und kündigt an, alles dafür zu tun, möglichst schnell wieder auf den Platz zurückzukehren.

Auch Lorenzo Paldino wird weiterhin das Trikot des TSV tragen. Der Angreifer entwickelte sich nach seinem Wechsel aus Ramlingen-Ehlershausen zu einem festen Bestandteil der Offensive. Nach 15 Scorerpunkten in der Regionalliga und einem wichtigen Treffer in der Aufstiegsrelegation gelangen ihm in seiner ersten Drittligasaison sechs Tore und eine Vorlage in 36 Einsätzen. Unvergessen bleibt zudem sein spektakulärer Fallrückzieher gegen Rot-Weiss Essen. Ferchichi hebt die Entwicklung des 24-Jährigen hervor, der sich schnell an das Niveau der 3. Liga angepasst habe und sich mit seiner Spielweise regelmäßig gefährliche Abschlüsse erarbeite.