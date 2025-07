Großer Umbruch in Altenerding: Sportlicher Leiter hört auf, Ex-Profi verstärkt SpVgg

Auch die Position des Sportlichen Leiters wurde anderweitig besetzt, was aber vor allem mit der beruflichen Situation von Dasch zu tun hat. „Ich habe aktuell bei meinem Arbeitgeber in Burghausen ein Großprojekt zu verantworten, sodass einfach die Zeit fehlt, die Aufgabe des Sportlichen Leiters auszuüben“, erklärt Dasch.

Altenerding – „Eigentlich war der große Umbruch in dieser Form nicht geplant, aber die vielen Abgänge haben uns gezwungen, dass wir den Kader nachjustieren“, beschreibt Matthias Dasch die jüngste Entwicklung bei der SpVgg Altenerding, die in den vergangenen Wochen erhebliche Anstrengungen abverlangte.

Aus der A-Jugend rücken mit Johannes Dangl, Jannik Obermaier und Senal da Silva drei Eigengewächse auf und auch Lukas Rymas, der als 2007er noch in der A-Jugend spielen kann, wird im Herrenbereich untergebracht. „Die Jungs sollen in jedem Fall bei den Herren dabei sein, aber es ist auch geplant, dass sie bei den A-Junioren im Bedarfsfall zum Einsatz kommen“, erklärt Urbanczyk. Mit Nasim Khemissi, der bis zuletzt bei den A-Junioren des Bezirksoberligisten VfR Garching aktiv war, konnte man ein sehr hoffnungsvolles Talent nach Altenerding lotsen, „der im Training einen sehr guten Eindruck hinterließ“, freut sich Trainer Pedro Locke.

Ein weiteres Puzzleteil war, die vakante Position des Mittelstürmers neu zu besetzen. Mit dem 22-jährigen Mario Dipalo, der schon in die Bayern- und Landesliga hineingeschnuppert hat, wechselt ein treffsicherer Angreifer vom SK Srbija München an die Sempt. Im zweiten Testspiel beim FC Teisenbach, das mit einem 3:3 endete, traf er erstmals.

Neulinge überzeugen

In diesem Match zeigten die Veilchen eine gute Moral und kamen nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand wieder zurück, denn Tore von Nessim Mahsas, Dipalo und Rymas sorgten zwischenzeitlich für eine 3:2-Führung, die Teisenbach kurz vor Schluss egalisieren konnte. Neben Dipalo fanden sich mit Marco Baumann und Salomon Mwamba noch zwei weitere Neuzugänge in der Anfangsformation und konnten ebenfalls überzeugen.

Mwamba, der zuletzt beim VfL Waldkraiburg aktiv war, hat sich bislang als laufstarker Spieler erwiesen, „und kann auf vielen Positionen eingesetzt werden“, berichtet Locke über den Allrounder. Aufgrund einer beruflichen Veränderung zog Marco Baumann nach Altenerding. Schon beim ersten Training konnte er Locke überzeugen, „da er uns als zentraler Mittelfeldspieler in jedem Fall weiterhelfen wird. Man sieht, dass er schon in der Landesliga aktiv war“, so Locke über den 23-jährigen Franken. Große Erwartungen hat der Trainer auch an Advam Vital Rocha de Oliveira, denn der 36-Jährige war in jungen Jahren Profi in Schweden und Kroatien.

Nach dem Aufstieg der Reserve in die Kreisklasse will man auch den Kader der Foltin-Elf entsprechend stärken. Vom Ligakonkurrenten FC Türk Gücü Erding wechselt Furkan Aslan auf die andere Semptseite. Der Mittelfeldspieler will nach seiner Ausbildung nun wieder richtig durchstarten. Lucas Ude kommt vom TSV Brunnthal. Der 19-jährige Außenstürmer, der auch in der Spitze spielen kann, möchte in seiner Karriere den nächsten Schritt machen. Die zweite Mannschaft steigt am 15. Juli in die Vorbereitung ein.

Elf Tage später startet die Erste in die Saison, beim Auswärtsspiel beim ASV Dachau, der erst in der Relegation den Aufstieg in die Landesliga verpasste. Zwei Testspiele haben die Veilchen schon absolviert. Vor dem Remis in Teisenbach setzte sich die SpVgg gegen Bezirksligaaufsteiger TV Geisenhausen (Tore: Marc Winkelmann und Wiam Takruri) mit 2:0 durch.