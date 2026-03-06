Großer Umbruch im vorderen Hochwald

Auf in die letzten Partien für die DJK Pluwig-Gusterath: Neben Trainer Uwe Wess wird auch der mitspielende Assistent Christopher Monzel (im Bild) den Verein im Sommer verlassen. – Foto: Sebastian Schwarz

So richtig zufrieden mit der aktuellen Saison sind sie bei der DJK Pluwig-Gusterath nicht. Mit Rang sieben und 22 Punkten aus 16 Spielen wurden die Erwartungen im vorderen Hochwald bislang nicht erfüllt. Grund für Trainer Uwe Wess ist die teilweise hohe Fluktuation im Kader: „In den vergangenen vier Jahren haben uns aufgrund von Studium oder beruflichen Veränderungen an die zehn Leistungsträger verlassen. Im Gegenzug kamen nur wenige Neuzugänge. Christopher Monzel als mitspielendem Assistenten und mir sind dadurch die Hände gebunden“, berichtet Wess, der nach der Saison bei der DJK aufhören wird (FuPa berichtete).