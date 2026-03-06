Großer Umbruch im vorderen Hochwald

So richtig zufrieden mit der aktuellen Saison sind sie bei der DJK Pluwig-Gusterath nicht. Mit Rang sieben und 22 Punkten aus 16 Spielen wurden die Erwartungen im vorderen Hochwald bislang nicht erfüllt. Grund für Trainer Uwe Wess ist die teilweise hohe Fluktuation im Kader: „In den vergangenen vier Jahren haben uns aufgrund von Studium oder beruflichen Veränderungen an die zehn Leistungsträger verlassen. Im Gegenzug kamen nur wenige Neuzugänge. Christopher Monzel als mitspielendem Assistenten und mir sind dadurch die Hände gebunden“, berichtet Wess, der nach der Saison bei der DJK aufhören wird (FuPa berichtete).
Der 51-Jährige nennt bei den Abgängen unter anderem Robin Mohm, Florian Berens, Benedikt Schroeder, Tim Denzer und Niklas Kirsten. Aktuell kommen mit Maurice Föhr, der beruflich in Münster gefordert ist, und Monzel zwei weitere Akteure hinzu, die kaum noch Trainingseinheiten wahrnehmen können.