Großer Umbruch: Germania Geyen II stellt sich völlig neu auf

Vor der anstehenden Spielzeit dreht sich das Personalkarussell in Geyen so schnell wie selten zuvor. Die Verantwortlichen stehen vor einer Mammutaufgabe, da ein riesiger Umbruch das Gesicht der Mannschaft komplett verändert. Doch wer denkt, dass das Trainer-Duo Gökhan Aydogan und Marcel Cronert nun den Kopf in den Sand steckt, irrt. Mit einer Mischung aus vielversprechenden eigenen Talenten, einem Akteur aus der ersten Mannschaft und gezielten, externen Verstärkungen blickt man hochmotiviert auf die neuen Aufgaben.
Ein Hauptaugenmerk beim Neuaufbau liegt auf der Integration des eigenen Nachwuchses. Mit Justus Goll, Mohammad Hossein Nejad, Manuel Jucknat und Henrik Willmann rücken gleich vier hungrige Talente aus der eigenen Jugend fest in den Kader auf und sind bereits voll in die intensiven Trainingseinheiten integriert. Zudem bekommt die Reserve Unterstützung aus den eigenen Reihen: Mit Lukas Schneider stößt ein Spieler aus der ersten Mannschaft hinzu, der in seinem ersten Herrenjahr bereits wertvolle Erfahrungen sammeln konnte.
Auch auf dem Transfermarkt schlugen die Geyener ambitioniert zu und präsentieren fünf vielversprechende externe Neuzugänge. Für die Defensive und das Umschaltspiel kommt mit Fabian Istvan ein äußerst flexibler Akteur an die Bacharena. Trainer Gökhan Aydogan freut sich über die Zusage: „Mit Fabian bekommen wir einen Spieler, der mit seiner Physis, seiner Laufbereitschaft und seiner Flexibilität sowohl defensiv als auch offensiv enorm wertvoll für unsere Mannschaft sein wird.“
Für den Angriff konnten die Trainer zudem einen alten Bekannten verpflichten, den sie schon zu Jugendzeiten auf dem Zettel hatten: Stürmer Ali Fadaei wechselt aus Pulheim nach Geyen. Coach Marcel Cronert betont die Qualitäten des Youngsters: „Mit Ali haben wir einen hervorragenden Charakter an Land gezogen. Er liebt das Spiel und wird mit seiner Technik sowie seiner Abschlussqualität für einige Tore sorgen – davon sind wir überzeugt.“
Ebenfalls aus gemeinsamen Jugendtagen bei der Konkurrenz in Brauweiler und Pulheim kennt das Trainergespann Tom Latschenberger. Er soll künftig über den Flügel für mächtig Betrieb sorgen: „Mit Tom gewinnen wir ein absolutes Mentalitätsmonster für die linke Seite. Kein Zweikampf und kein Ergebnis bringen ihn aus der Ruhe. Er wird die linke Schiene besetzen und mit seinem starken linken Fuß sicherlich auch für den einen oder anderen Scorerpunkt sorgen“, so Cronert.
Ein glücklicher Zufall spielte den Geyenern bei der Personalie Djodjo Luwau in die Karten, der durch die Vermittlung eines Trainerkollegen den Weg zur Germania fand. Angesichts seiner Gardemaße von 1,93 Metern, gepaart mit seiner Schnelligkeit sowie physischer und mentaler Stärke, zögerten die Verantwortlichen nicht lange. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Stürmer Schneider erweist sich „Djo“ als das perfekte Puzzlestück für die Offensive. Die Trainer geraten bei den Zukunftsaussichten bereits ins Schwärmen: „Man möchte sich gar nicht ausmalen, welche Power beide gemeinsam aufs Feld bringen, wenn sie zusammen stürmen! Djo wird eine tolle Verstärkung für unsere Offensive sein und uns für unsere Gegner deutlich schwerer zu lesen machen.“
Komplettiert wird der Geyener Transfersommer durch Tiago Manuel Jacoby da Silva, der für die Germania als absoluter Glücksgriff gilt. Als bekannt wurde, dass sich der Offensivkünstler nach einer neuen Herausforderung umsieht, fackelte die sportliche Leitung nicht lange. Gökhan Aydogan gerät bei der Spielweise des Neuzugangs ins Schwärmen: „Mit Tiago bekommen wir einen feinen Dribbler mit einem hervorragenden Auge für seine Mitspieler. Er besitzt die Fähigkeit, Spiele zu entscheiden. Darauf freuen wir uns sehr.“
Angesichts der vielen Rädchen, die ineinandergreifen müssen, schrauben die Trainer die Erwartungen an Tabellenplätze zunächst bewusst herunter und stellen die Entwicklung des neuen Kollektivs in den Vordergrund: „Für die neue Saison steht bei uns ganz klar der Neuaufbau im Fokus. Wir wollen begeisternden Fußball spielen, der unsere Zuschauer mitnimmt, und es jedem Gegner so schwer wie möglich machen. Wohin die Reise am Ende geht, werden wir gemeinsam sehen.“
Den Neuzugängen stehen derzeit elf Abgänge gegenüber. Mit Jerome Bott, Bastian Wydera, Kosta Nikou, Dennis Frere, Marc-André Kunze, Dominik Fuchs, Nils Szary, Fabian Kamen, Tobias Kamen, Jan-Lukas Wein und Philipp Aigner verliert fast ein ganzes Team.