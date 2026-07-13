Großer Umbruch: Germania Geyen II stellt sich völlig neu auf Elf Abgänge und neun Neue bei der Germania von Benedikt Hitze · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser

Marcel Cronert und Gökhan Aydogan müssen den Umbruch in Geyen bewerkstelligen – Foto: Jaqueline Jedlicka

Vor der anstehenden Spielzeit dreht sich das Personalkarussell in Geyen so schnell wie selten zuvor. Die Verantwortlichen stehen vor einer Mammutaufgabe, da ein riesiger Umbruch das Gesicht der Mannschaft komplett verändert. Doch wer denkt, dass das Trainer-Duo Gökhan Aydogan und Marcel Cronert nun den Kopf in den Sand steckt, irrt. Mit einer Mischung aus vielversprechenden eigenen Talenten, einem Akteur aus der ersten Mannschaft und gezielten, externen Verstärkungen blickt man hochmotiviert auf die neuen Aufgaben.

Frisches Blut aus der eigenen Jugend und Verstärkung von oben Ein Hauptaugenmerk beim Neuaufbau liegt auf der Integration des eigenen Nachwuchses. Mit Justus Goll, Mohammad Hossein Nejad, Manuel Jucknat und Henrik Willmann rücken gleich vier hungrige Talente aus der eigenen Jugend fest in den Kader auf und sind bereits voll in die intensiven Trainingseinheiten integriert. Zudem bekommt die Reserve Unterstützung aus den eigenen Reihen: Mit Lukas Schneider stößt ein Spieler aus der ersten Mannschaft hinzu, der in seinem ersten Herrenjahr bereits wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Gezielte externe Verstärkungen für alle Mannschaftsteile Auch auf dem Transfermarkt schlugen die Geyener ambitioniert zu und präsentieren fünf vielversprechende externe Neuzugänge. Für die Defensive und das Umschaltspiel kommt mit Fabian Istvan ein äußerst flexibler Akteur an die Bacharena. Trainer Gökhan Aydogan freut sich über die Zusage: „Mit Fabian bekommen wir einen Spieler, der mit seiner Physis, seiner Laufbereitschaft und seiner Flexibilität sowohl defensiv als auch offensiv enorm wertvoll für unsere Mannschaft sein wird.“

Für den Angriff konnten die Trainer zudem einen alten Bekannten verpflichten, den sie schon zu Jugendzeiten auf dem Zettel hatten: Stürmer Ali Fadaei wechselt aus Pulheim nach Geyen. Coach Marcel Cronert betont die Qualitäten des Youngsters: „Mit Ali haben wir einen hervorragenden Charakter an Land gezogen. Er liebt das Spiel und wird mit seiner Technik sowie seiner Abschlussqualität für einige Tore sorgen – davon sind wir überzeugt.“ Ebenfalls aus gemeinsamen Jugendtagen bei der Konkurrenz in Brauweiler und Pulheim kennt das Trainergespann Tom Latschenberger. Er soll künftig über den Flügel für mächtig Betrieb sorgen: „Mit Tom gewinnen wir ein absolutes Mentalitätsmonster für die linke Seite. Kein Zweikampf und kein Ergebnis bringen ihn aus der Ruhe. Er wird die linke Schiene besetzen und mit seinem starken linken Fuß sicherlich auch für den einen oder anderen Scorerpunkt sorgen“, so Cronert.