Großer Umbruch für ein neues Kapitel

Der SV Ehlen hat nach einer bemerkenswerten Premierensaison in der Kreisliga A einen personellen Neustart vollzogen. Als Aufsteiger belegte die Mannschaft auf Anhieb den vierten Tabellenplatz und bestätigte damit ihre positive Entwicklung der vergangenen Jahre.
Nun muss der Verein jedoch den Abschied des langjährigen Trainers Michael „Rocky“ Schulz und von insgesamt zehn Spielern auffangen. Mit Marcel Engel an der Seitenlinie, sieben Neuzugängen und einem eingespielten Kern soll dennoch erneut ein einstelliger Tabellenplatz erreicht werden.
Der erste Vorsitzende Andreas Mittelbach zeigt sich mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Dass der SV Ehlen unmittelbar nach dem Aufstieg auf Rang vier landete, sei Ausdruck einer kontinuierlichen Entwicklung. Einzelne Spieler möchte Mittelbach dabei nicht hervorheben. Entscheidend sei vielmehr, dass ein Kern der Mannschaft bereits seit mehreren Jahren zusammenspiele.
Dadurch seien Automatismen entstanden, die auf dem Platz immer besser funktionierten. Diese Eingespieltheit soll auch nach den Veränderungen im Sommer eine wichtige Grundlage bleiben. Das Ziel für die neue Spielzeit ist bewusst realistisch formuliert: Der SV Ehlen möchte erneut einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.
Die Vorbereitung begann Ende Juni und mündet nun in den Saisonauftakt. Ein besonderer Höhepunkt des Sommers war das Freundschaftsspiel gegen die „SV Ehlen Legends“ anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums. Vor rund 200 Zuschauern traf die erste Mannschaft auf eine Auswahl von mehr als 30 ehemaligen Spielern. Das Duell verband sportlichen Wettbewerb mit einem Wiedersehen vieler Akteure, die den Verein über Jahre geprägt hatten.
Der personelle Umbruch fällt umfangreich aus. Neben Trainer Michael Schulz verlassen zehn Spieler die beiden Mannschaften. Niklas Witt zieht nach Hamm, Wissam Alnayef nach Berlin und Fanel Coptil ebenfalls aus der Region weg. Tobias Rieger, Simon Mittelbach, Torben Schmidt, Tarik Schmidt und Steven Carl beenden ihre Laufbahnen. Marcel Szlazas wechselt zum SSV Herlinghausen, zudem gehört Pascal Fröhlich nicht mehr zum Kader.
Dem stehen sieben Zugänge gegenüber. Dominik Domjanic kommt von der FSG Chattengau/Metze, Michael Hillebrand von Eintracht Vellmar. Mit Jerome Denzin, Andre Landinghoff-Schmidt, Marc Schmidt-Winterstein und Benjamin Rose reaktiviert der Verein gleich vier Spieler. Zudem rückt Marlon Ditzel aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich auf.
Die sportliche Verantwortung übernimmt künftig Marcel Engel. Er steht vor der Aufgabe, die Rückkehrer und Neuzugänge schnell in das vorhandene Gerüst einzubinden und trotz der zahlreichen Veränderungen früh Stabilität herzustellen.
Im Meisterschaftsrennen erwartet Mittelbach vor allem die TSG Hofgeismar weit vorne. Sie habe bereits in der B-Liga eine hervorragende Saison gespielt und ihren Kader im Sommer noch einmal deutlich verstärkt. Der SV Ehlen richtet den Blick dagegen zunächst auf die eigene Entwicklung.
Nach dem starken vierten Platz geht die Mannschaft nicht ohne Ambitionen in die Saison. Angesichts des Umbruchs wird jedoch entscheidend sein, wie schnell unter dem neuen Trainer eine neue Hierarchie entsteht. Gelingt es, die gewachsenen Automatismen des verbliebenen Mannschaftskerns mit den Impulsen der Neuzugänge zu verbinden, ist dem SV Ehlen erneut eine gute Rolle in der Kreisliga A zuzutrauen.
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