Großer Umbruch für ein neues Kapitel Teamcheck Nordhessen: SV Ehlen von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Der SV Ehlen hat nach einer bemerkenswerten Premierensaison in der Kreisliga A einen personellen Neustart vollzogen. Als Aufsteiger belegte die Mannschaft auf Anhieb den vierten Tabellenplatz und bestätigte damit ihre positive Entwicklung der vergangenen Jahre.

Nun muss der Verein jedoch den Abschied des langjährigen Trainers Michael „Rocky“ Schulz und von insgesamt zehn Spielern auffangen. Mit Marcel Engel an der Seitenlinie, sieben Neuzugängen und einem eingespielten Kern soll dennoch erneut ein einstelliger Tabellenplatz erreicht werden. Gewachsene Automatismen tragen den Erfolg Der erste Vorsitzende Andreas Mittelbach zeigt sich mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Dass der SV Ehlen unmittelbar nach dem Aufstieg auf Rang vier landete, sei Ausdruck einer kontinuierlichen Entwicklung. Einzelne Spieler möchte Mittelbach dabei nicht hervorheben. Entscheidend sei vielmehr, dass ein Kern der Mannschaft bereits seit mehreren Jahren zusammenspiele.

Dadurch seien Automatismen entstanden, die auf dem Platz immer besser funktionierten. Diese Eingespieltheit soll auch nach den Veränderungen im Sommer eine wichtige Grundlage bleiben. Das Ziel für die neue Spielzeit ist bewusst realistisch formuliert: Der SV Ehlen möchte erneut einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Die Vorbereitung begann Ende Juni und mündet nun in den Saisonauftakt. Ein besonderer Höhepunkt des Sommers war das Freundschaftsspiel gegen die „SV Ehlen Legends“ anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums. Vor rund 200 Zuschauern traf die erste Mannschaft auf eine Auswahl von mehr als 30 ehemaligen Spielern. Das Duell verband sportlichen Wettbewerb mit einem Wiedersehen vieler Akteure, die den Verein über Jahre geprägt hatten.