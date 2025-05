Auch Sebastian Malinowski (li.) und Niklas Doll verabschieden sich vom SV Wacker Burghausen – Foto: Oliver Fuchs

Großer Umbruch: Ein Dutzend Spieler verlässt Burghausen Am Samstag verabschiedet der ostbayerische Regionalligist gleich zwölf Akteure aus dem aktuellen Kader Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern SV Wacker Moritz Sommerauer Alexander Spitzer Marcel Spitzer + 9 weitere





Mit Lukas Adamhuber verlässt den SV Wacker Burghausen im Sommer ein absolutes Eigengewächs. Der heute 20-Jährige startete seine fußballerische Laufbahn bereits in der Jugend der Salzachstädter, durchlief anschließend das gesamte Nachwuchsleistungszentrum und schaffte im vergangenen Sommer vor dem Beginn der Saison 2024/2025 den Sprung von der U19-Bayernligamannschaft zu den Herren, wo er am 26. Oktober 2024 beim Auswärtsspiel in Nürnberg sein Regionalliga-Debüt feierte. Es folgten vier weitere Einsätze beim FC Eintracht Bamberg und der SpVgg Ansbach sowie vor heimischer Kulisse gegen den TSV Schwaben Augsburg und die SpVgg Bayreuth. Beim 8:1-Auswärtserfolg in der ersten Totopokal-Runde bei der TuS Traunreut erzielte Adamhuber den zwischenzeitlichen Treffer zum 6:1.





Auch der diesjährige SVW-Toptorjäger Daniel Bares wird ab der Spielzeit 2025/2026 nicht mehr im schwarz-weißen Trikot für Burghausen auflaufen. Damit ist die Zusammenarbeit zwischen den Salzachstädtern und dem 1,98 Meter großen Mittelstürmer, der zu Saisonbeginn aus Österreich von Union Mondsee zum SVW gewechselt war, nach nur einem Jahr wieder beendet. In der noch laufenden Spielzeit 2024/2025 brachte es der 26-jährige Tscheche auf 26 Einsätze und erzielte dabei elf Tore.





Torhüter Justin Bartl wird im Rahmen des letzten Heimspiels am kommenden Samstagnachmittag (17. Mai 2025) ebenfalls verabschiedet und steht ab der Saison 2025/2026 nicht mehr im Kader der Salzachstädter. Bartl wechselte vor der noch laufenden Spielzeit 2024/2025 vom SSV Jahn Regensburg II nach Burghausen und stand als Nummer zwei hinter Stamm-Keeper Markus Schöller unter anderem in den beiden Totopokal-Partien gegen die TuS Traunreut (8:1-Auswärtssieg) und den FC Deisenhofen (6:7-Niederlage nach Elfmeterschießen) zwischen den Pfosten.



Auch Mittelstürmer Christopher Bibaku wird den SV Wacker Burghausen nach nur einer Regionalliga-Spielzeit wieder verlassen. In der noch laufenden Saison brachte es der 29 jährige Franzose, der zuvor bereits beim verschiedenen internationalen Stationen in Frankreich, Tschechien, Österreich, Finnland und Malta auf Torejagd ging, auf bislang 21 Einsätze, wobei er drei Tore und zwei Assists verbuchen konnte.



„Von Wolverhampton an die Salzach!“ lautete die Überschrift bei Bekanntgabe der Verpflichtung des 21-jährigen Außenverteidigers Harry Birtwistle. Nun ist die Zusammenarbeit zwischen dem jungen Singapurer und dem SV Wacker Burghausen nach nur einem halben Jahr bereits wieder beendet. Aufgrund einer hartnäckigen Arm-Verletzung, die sich Birtwistle in der Vorbereitung beim Turnier in Salzburg zugezogen hatte, brachte es der 1,80 Meter große Rechtsfuß auf insgesamt nur vier Regionalliga-Einsätze für den SVW.











Jasper Maljojoki (li.) und Top-Torschütze Daniel Bares laufen ebenfalls künftig nicht mehr für die Salzachstädter auf – Foto: Oliver Fuchs