Großer Umbruch beim VfR Groß-Gerau mit jungem Kader

Wenn sich dieses Vorankommen so gestalte, wie sich der VfR dies vorstelle, und wenn alle Stützen der Mannschaft gesund durch die Saison kämen – „dann gucken wir mal, ob wir da nicht für die eine oder andere Überraschung sorgen können“, sagt Bauso. Andererseits wolle er nicht zu viel Druck aufbauen: „Denn wir haben halt viele, viele junge Spieler, die einfach erstmal im Männerfußball ankommen müssen.“ Grundsätzlich ist es Bauso wichtig, alle seine Spieler eine gewisse Art des Fußballs verinnerlichen, die man mit dem VfR verbinde: „Das bedeutet, unangenehm sein, Laufbereitschaft zeigen, Zweikämpfe annehmen und gutes Umschaltspiel.“ Es werde seine Zeit dauern, bis die Mannschaft diese Grundlagen beherrsche. Erst dann könne man sehen, was mit dem Team möglich ist.