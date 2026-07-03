Großer Umbruch beim VfR Groß-Gerau mit jungem Kader

GROSS-GERAU. Manchmal hilft der Zufall bei der Kaderplanung. Im Training des VfR Groß-Gerau tauchte überraschend ein japanischer Fußballer auf. Da ließ der Verbandsligist jenen Ryuji Yasuda einfach mal mitmachen. Und siehe da: „Er hat einen guten Eindruck hinterlassen“, sagt Trainer Gaetano Bauso. Auch bei zwei weiteren Trainings habe der Stürmer überzeugt: „Und jetzt ist er bei uns.“ Yasuda, der bislang ausschließlich in seinem Heimatland gespielt hat, ist einer von 13 Groß-Gerauer Neuzugängen.
Höherklassige Erfahrung bringt vor allem Außenverteidiger Fabian Borger mit, der beim SV Rot-Weiß Walldorf und zuletzt beim SV Hummetroth mehr als 150 Hessenliga-Spiele bestritten hat. Auch Aid Sulejmani (SV Gonsenheim), der aus der VfR-Jugend stammt, hat schon in der Oberliga verteidigt. Neu bei den Grün-Weißen sind zudem die Abwehrspieler Dario De Rosa (Viktoria Griesheim), Manuel Fernandez (1. FC TSG Königstein), Can Luca Orhan (FC 07 Bensheim) und Mahmut Zeyrek (RW Darmstadt). Im Mittelfeld spielen Raito Kajiura (FC Türk Kelsterbach), Jan Rodwald (SV Wiesbaden) und Niklas Neuwirth (Waldhof Mannheim U19). Angreifer in vorderster Linie sind indes Sankara Dantse (TSV Altheim) und Ju-hwan Oh (FCA Darmstadt). Fürs Tor hat der VfR Noah Kara (SV Wiesbaden) hinzugewonnen.
Ihnen stehen die Abgänge Salvatore Lucente (SV Hahn), Nils Beißer, Marvin Deusser, Christoph Haddad, Damian Herth, Dominik Schröter (alle Viktoria Griesheim), Adrian Hofmann (TSV Auerbach) und John Basim Yohanna (FC Aksu Diyar Mainz) gegenüber.
Mit dem 28-Mann-Kader, darunter drei Torhüter, ist der Sportliche Leiter Driton Kameraj „sehr zufrieden“. Weil der Vorjahressechste mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Fußballern in die neue Saison gehe. Der elfeinhalb Monate verletzte Kevin Schuller sei praktisch ein weiterer Neuzugang.
Insgesamt standen Kameraj und Trainer Gaetano Bauso vor der Herausforderung, diesmal eine Reihe langjähriger, zu anderen Vereinen abgewanderten Leistungsträger ersetzen zu müssen. Insgesamt sei der neue Kader sehr jung – angesichts von zehn Spielern zwischen 18 und 21 Jahren. Da haben die VfR-Verantwortlichen schon eingepreist, dass diese Jungen „vielleicht den ein oder anderen Fehler mehr machen als die erfahrenen Spieler“, so Kameraj. Andererseits hätten diese Talente den Willen, sich weiterzuentwickeln.
Wenn sich dieses Vorankommen so gestalte, wie sich der VfR dies vorstelle, und wenn alle Stützen der Mannschaft gesund durch die Saison kämen – „dann gucken wir mal, ob wir da nicht für die eine oder andere Überraschung sorgen können“, sagt Bauso. Andererseits wolle er nicht zu viel Druck aufbauen: „Denn wir haben halt viele, viele junge Spieler, die einfach erstmal im Männerfußball ankommen müssen.“ Grundsätzlich ist es Bauso wichtig, alle seine Spieler eine gewisse Art des Fußballs verinnerlichen, die man mit dem VfR verbinde: „Das bedeutet, unangenehm sein, Laufbereitschaft zeigen, Zweikämpfe annehmen und gutes Umschaltspiel.“ Es werde seine Zeit dauern, bis die Mannschaft diese Grundlagen beherrsche. Erst dann könne man sehen, was mit dem Team möglich ist.
Neu im Trainerteam ist der als VfR-Spieler pausierende Mick Mathes, der die Coaches als weiterer Co-Trainer unterstützt. Der in der Winterpause vom SV Traisa zum VfR gekommene Co-Trainer Mischa Güntner hat für eine weitere Saison zugesagt.