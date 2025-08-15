Großer Umbruch beim SV Veert

Nach zwei Jahren in der Kreisliga B ist der SV Veert wieder da gelandet, wo er, zumindest nach eigenem Verständnis, auch mindestens hingehört – nämlich in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Souverän wurde das Team Meister in der Gruppe 2 und feierte den Aufstieg. Aber Trainer Matthäus Kowalski hat sich nun zurückgezogen. Sein Nachfolger steht in den Startlöchern. Bleibt der SV Veert in der Erfolgsspur? Zumal es im Kader einen krassen Umbruch gibt.

Der bisherige Co-Trainer Arlind Gashi, der nun der hauptverantwortliche Coach ist, gibt sich jedenfalls zuversichtlich. Insgesamt zehn Neuzugänge sollen die Mannschaft verstärken.

Allerdings stehen den Neuzugängen auch elf Abgänge gegenüber. Das Team wird sich also auch mit einem komplett neuen Gesicht präsentieren. „Wir haben jetzt eine gute Mischung aus jungen Wilden und erfahrenden Akteuren. Daraus gilt es nun, eine Mannschaft zu formen die schnell zusammenwächst und eine Einheit auf dem Platz bildet“, sagt der neue Coach.

„Super dabei ist, dass darunter mit Christian Jürgens, Niklas Hoffmann, André van Well, Luis Genego und Serkan Külcür gleich fünf Spieler sind, die ihre Wurzeln hier in Veert haben und nun zu ihrem Stammverein zurückkehren“, sagt Gashi über die Rückkehrer.

Überhaupt ist Gashi das Thema Zusammenhalt sehr wichtig. Man habe bei den Neuzugängen sehr darauf geachtet, dass es auch menschlich passt.

"Standortbestimmung" gegen Uedem

Mit dem bisherigen Verlauf ist er sehr zufrieden. „Die Spieler sind alle sehr motiviert und voll bei der Sache“, sagt er, Mit dabei sind insgesamt 22 Feldspieler. „Das wird eine lange Saison, und da benötigen wir im Kader auch eine entsprechende Tiefe. Natürlich wollen wir die Klasse halten. Das ist unser erstes Ziel. Wir wissen, dass der ganze Verein hinter uns steht.“

Und die meisten Gegner dürften noch in Erinnerung haben, dass Partien auf der schmucken Anlage des SV Veert immer etwas Besonderes sind und sicher kein Zuckerschlecken waren. „Natürlich hoffen wir wieder auf die Unterstützung unserer Fans. Ich bin davon überzeugt, dass diese Mannschaft auch das Potenzial hat, den Klassenerhalt früh zu realisieren“, sagt Gashi.

Allerdings weiß er auch um die Ausgeglichenheit der Kreisliga A. „Das erste Heimspiel, direkt gegen den Uedemer SV, wird unsere erste Standortbestimmung sein“, so Gashi. Am kommenden Sonntagnachmittag wird er sicher die ersten Erkenntnisse gesammelt haben. Die Heimpartie gegen den USV wird um 15.30 Uhr angepfiffen.