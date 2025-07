Großer Umbruch beim SV Bad Tölz: Kreisklassist verliert sechs Stammspieler

„Wenn fünf Vereine am Ende der Saison hinter uns stehen, dann bin ich zufrieden“, backt Thomas Gärner kleine Semmeln zum Auftakt der Kreisklasse 2. Der Trainer des SV Bad Tölz weiß um die Schwere der Aufgabe, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, denn seine Mannschaft hat erneut einen „brutalen Umbruch“ hinnehmen müssen. Sechs Stammspieler haben entweder aufgehört oder den Verein verlassen; nachgerückt sind lediglich einige A-Junioren.

„Die sind zwar alle gut ausgebildet und ganz heiß darauf, sich zu beweisen. Aber sie müssen alle erst einmal lernen, dass es im Erwachsenen-Fußball ganz anders zugeht“, sagt Gärner, der wieder Dominik Hiederer als Co-Trainer an seiner Seite hat. Sein kompletter Kader sei bis auf zwei Ausnahmen 20 Jahre und jünger: „Also viel Potenzial, aber wenig Erfahrung.“ Die einzig verbliebenen beiden älteren, erfahrenen Spieler sind Simon Essendorfer und Kapitän Johannes Waldherr.

„Das heißt also, ich muss erst einmal versuchen, aus der Truppe eine Mannschaft zu formen und diese dann an den Herren-Fußball anzupassen“, erklärt der SVT-Coach. Die größte Baustelle sei die Offensive. Gärner: „Wie ich in den ersten Testspielen schon sehen konnte, müssen wir es unbedingt schaffen, torgefährlicher zu werden. Auch einen echten Torjäger sucht man bei uns bislang vergeblich.“

Insgesamt sieht der 49-Jährige die Konkurrenz aus dem Tegernseer Tal sowie die SG Hausham als Favoriten: „Die Isarwinkler Vereine mussten alle einen Aderlass beim Personal hinnehmen und werden zu kämpfen haben, dass sie nicht in den Abstiegsstrudel gerissen werden.“ Für den SV Tölz hofft er, „dass wir von Verletzungen weitgehend verschont bleiben, sonst wird es auch für uns düster aussehen“.

Der komplette Kader des SV Bad Tölz