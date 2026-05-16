Großer Umbruch beim SC Reute Mehrere Neuzugänge und Komplettierung des Trainerteamsrn von BZ/PM · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Reute komplettiert sein Trainergespann für die neue Saison und stellt mehrere Neuzugänge vor.

Mit Tobias Müller vom Denzlingen II hat der SC Reute bereits vor einigen Wochen seinen neuen Cheftrainer verpflichtet. Dieser bekommt mit Steffen Kemmet und Fabian Bührer zwei neue Co-Trainer zur Seite gestellt. Weiterhin wird der derzeitige Trainer Jan Voßler auch zur neuen Saison dem Trainerteam als Torwarttrainer angehören. Steffen Kemmet wechselt vom FC Emmendingen ins Waldeck. Dieser pausierte aufgrund familiären Gründen in dieser Saison und blickt auf eine beeindruckende Torquote in seiner bisherigen Laufbahn zurück. Steffen wird als spielender Co-Trainer agieren und die Offensive des SC Reute nochmals deutlich verstärken. Fabian Bührer trainierte zuvor die 3. Mannschaft des SC Reute und schließt sich nun der 1. Mannschaft als Co-Trainer an.

Weiterhin konnten mehrere Neuzugänge verpflichtet werden. So kommen vom FC Emmendingen Giovanni Colucci und Alesandro Mita ins Waldeck. Giovanni spielt bereits seit mehreren Jahren in der Defensive des FCE und pausierte aufgrund einer Verletzung in dieser Saison. Alesandro Mita spielte bereits vor 2 Jahren beim SC Reute und kehrt nun als Offensivspieler an die alte Wirkungsstätte zurück. Mit Dimitri Siamkan wechselt ein Mittelfeldspieler vom FC Denzlingen ins Waldeck. Dimitri hat bereits beim vergangenen Regio Cup in Reute seine starken Ansätze vorgeführt und wechselt mit seinem derzeitgen Trainer Müller nach Reute. Einen weiteren Rückkehrer kann der SC Reute mit Jan Heinzel von der SG Wasser-Kollmarsreute begrüßen. Der Linksfuß wechselte vor der Saison zum Nachbarverein und kehrt nach nur einer Saison ebenfalls zu seinem Heimatclub am Waldeck zurück.