Großer Umbruch beim Neu-Landesligisten: Acht Abgänge und fünf Neue

Gleich drei Akteure verlassen den Neu-Landesligisten und wechseln zum ehemaligen Ligakonkurrenten aus der Verbandsliga FC Esslingen. Enhar Jonus (20 Jahre, 21 Einsätze), Kevin Prekaj (21 Jahre, 22 Einsätze, 3 Tore und zwei Vorlagen) und Daniel Kühnbach Azevedo (29 Jahre, 15 Einsätze, 1 Tor) tragen künftig das Trikot des FC Esslingen in der Verbandsliga Württemberg. Der Stürmer Dominik Renz, der im Winter erst vom Donzdorfer JC kam und seit dem auf zwölf Einsätze und drei Torbeteiligungen kam, geht für ein Studium in die USA. Bereits seit längerer Zeit bekannt ist der Abgang von Julian Teßmann zum SSV Ehingen-Süd.

Aber der Neu-Landesligist verkündet auch Zugänge. Mit Laurenziu Biemel kommt ein torgefährlicher Stürmer vom VfL Nagold. Der 21-jährige Angreifer traf in der abgelaufenen Saison sieben Mal in der Landesliga und neun Mal in der Bezirksliga. Dabei bringt er auch Verbandsliga-Erfahrung mit. Auérdem komt Marius Nita (20 Jahre) von Bezirksligist TSV Musberg nach Echterdingen. Nita kommt in der abgelaufenen Saison auf 15 Tore in 32 Einsätzen. Außer dem kommt Maric Lucov nach Echterdingen, der zuletzt das Trikot des Donzdorfer JC getragen hat. Weitere Zugänge sind Merdan Babatas (19 Jahre, aus der U19 des 1. CfR Pforzheim) und Torhüter Jannis Duplys (zuletzt VfR Heilbronn).

Außerdem beenden einige Spieler ihre Karriere. Dazu gehört Ricardo Boroni (35 Jahre, 5 Einsätze), Royal-Dominique Fennell (36 Jahre, 12 Einsätze) und Mijo Tunjic (37 Jahre, 9 Einsätze, 4 Tore). Der Verlust des Ex-Drittliga-Profis Tunjic wird dem Absteiger besonders schmerzen, da er für viel Qualität in der Offensive sorgte.