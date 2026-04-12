Großer Umbruch beim Heseper SV zur neuen Saison

Beim Heseper SV steht im Sommer ein umfassender personeller Wandel an. Neben einem neuen Trainerteam setzt der Kreisligist auf zahlreiche Neuzugänge und eine starke Einbindung des eigenen Nachwuchses.
Trainerwechsel und neues Duo an der Seitenlinie
Die bisherigen Spielertrainer Dennis Nyhuis und Jens Frantzen beenden nach der Saison ihre Tätigkeit und wechseln in die U32. Ihre Nachfolge tritt ein neues Trainerteam an: Hendrik Siebolts, aktuell U19-Trainer der JSG, übernimmt gemeinsam mit Tobias Stockmann, einem langjährigen Leistungsträger des Vereins. Beide bringen eine enge Verbindung zur vereinseigenen Jugendarbeit mit.
Kaderumbau mit Neuzugängen und Nachwuchs
Auch im Kader vollzieht der Heseper SV einen deutlichen Umbruch. Vom SV Vorwärts schließen sich Jonas Worthuis, Tim Winkelmann, Thorben Balder und Jan Leonhardt dem Team an. Zusätzlich verstärken Valentino Marianovic sowie die Rückkehrer Kilian Sundag und Niklas Franzbach die Mannschaft.
Darüber hinaus rücken insgesamt zehn Spieler aus der U19 in den Herrenbereich auf und werden auf die erste und zweite Mannschaft verteilt. Dies unterstreicht die nachhaltige Ausrichtung der Vereinsarbeit.
Neue Strukturen neben dem Platz
Neben den Veränderungen auf und neben dem Spielfeld sorgt ein neues Betreuerteam für zusätzliche Stabilität im Umfeld der Mannschaft.
Der Heseper SV stellt sich damit mit einem neuen Trainerteam, zahlreichen Neuzugängen und einer starken Durchlässigkeit aus der Jugend breit und zukunftsorientiert für die Saison 2026/27 auf.
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