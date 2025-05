– Foto: Robin Bogaletzki

Großer Umbruch beim FC Schalke 04 II - 15 Spieler gehen Regionalligist FC Schalke 04 II hat den Klassenerhalt einen Spieltag vor Ende unter Dach und Fach gebracht. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Schalke 04 II

Im Sommer baut die Knappenschmiede die U23 massiv um. 15 Spieler verlassen den Verein! Mit Jakob Sachse (19), der aus dem Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig stammt und sein letztes U19-Jahr schon in der 1. Mannschaft von Ligarivale 1. FC Düren verbracht hat (15 Regionalliga-Einsätze), steht ein externer Neuzugang bisher fest. Mit Edion Gashi wird bislang ein Eigengewächs aus der eigenen U19 in die 2. Mannschaft übernommen. „Edion ist ein technisch starker und kreativer Spieler, der mit dem Schritt in die U23 nun seine ersten Erfahrungen im Männerfußball sammelt“, so Raffael Tonello, Sportlicher Leiter Knappenschmiede und Top-Talente-Scout. „Jetzt geht es vor allem darum, dass er sich körperlich an das Tempo und die Intensität im Männerbereich gewöhnt. Wir trauen ihm zu, unserem Offensivspiel frische Impulse zu geben. Er ist variabel einsetzbar, fußballerisch bereits sehr weit und überzeugt mit seiner Schnelligkeit im Kopf.“

Zur Verabschiedung der 15 Spieler schreibt der FC Schalke 04 auf seiner Homepage: Ein erfahrener Spieler der U23 beendet seine aktive Laufbahn: Kapitän Tim Albutat, seit der Saison 2023/2024 Spielführer der Mannschaft, beendet seine Karriere nach vielen Jahren im Profi-Fußball. Er blickt auf eine intensive Laufbahn mit Stationen beim SC Freiburg, MSV Duisburg und KFC Uerdingen in der 1., 2. und 3. Liga zurück.

Außerdem verlassen Felix Allgaier, Simon Breuer, Seok-ju Hong, Tim Giesen und Tim Schmidt den FC Schalke 04: Tim Giesen, Felix Allgaier und Tim Schmidt schlossen sich im Sommer 2023 der U23 an. Schmidt kam in der laufenden Spielzeit auf 24 Einsätze, Giesen lief in der Saison 2024/2025 sechs Mal für die königsblaue U23 auf. Seok-ju Hong und Simon Breuer wechselten zu Beginn der Saison 2024/2025 zur U23. Hong absolvierte 25 Spiele und erzielte dabei drei Tore. Breuer kam in 23 Begegnungen zum Einsatz. Malik Talabidi und Phil Kemper verlassen den FC Schalke 04 aufgrund der Altersgrenze in U23-Mannschaften. Talabidi schloss sich im Sommer 2023 der U23 an und absolvierte 25 Partien in der laufenden Saison. Kemoer wechselte im Laufe der Saison 2024/2025 zum S04 und lief 19-mal für die U23 auf.