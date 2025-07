Großer Umbruch beim FC Ingolstadt: Sabrina Wittmann vermeidet Kampfansage

Sabrina Wittmann muss beim FC Ingolstadt mit großen personellen Veränderungen umgehen. Top-Spieler wie Zeitler, Grönning und Co. haben den Verein verlassen.

Ingolstadt – Auch wenn es für Sabrina Wittmann nichts Neues mehr ist, einfach ist es gewiss nicht. „Ich kenne es nicht anders, als dass ich jedes Jahr eine neue Mannschaft habe“, so die Trainerin des FC Ingolstadt zu FuPa Oberbayern. Sie muss nach zahlreichen Abgängen – darunter die vier Top-Torschützen Deniz Zeitler, Pascal Testroet, Benjamin Kanuric und Sebastian Grönning – eine neu zusammengewürfelte Mannschaft auf die Saison vorbereiten.

Das Durchschnittsalter der bisherigen Zugänge liegt rund zwei Jahre niedriger als bei den Abgängen. Beabsichtigt war die Verjüngung nicht. „Wir haben bei der Auswahl geguckt, dass wir gute Charaktere holen“, verrät Wittmann. Der 34-Jährigen und den Verantwortlichen des Vereins war zudem wichtig, hungrige Spieler zu holen. „Wir haben uns sehr bewusst für die Mannschaft entschieden, die wir jetzt haben“, so Wittmann, die am Dienstagabend weitere Neuzugänge ankündigte.

„Das wichtigste Ziel ist, dass wir uns so schnell wie möglich finden.“

Sabrina Wittmann auf die Frage nach den Saisonzielen des FC Ingolstadt.

Nach mehreren Testspielen, unter anderem dem Unentschieden gegen den Serie-A-Klub FC Turin, zog die Mannschaft zuletzt nach einem knappen Sieg im Toto-Pokal gegen den Kreisligisten FSV Harthof in die nächste Runde ein. Im Anschluss bemängelte Wittmann die Chancenverwertung, fügte aber an: „Das Schlimmste wäre, wenn man keine Torchancen hätte.“

Bis zum Saisonstart in gut einer Woche gegen den SSV Jahn Regensburg bleibt noch etwas Zeit. Eine Kampfansage an die Drittliga-Konkurrenz vermied Wittmann vorerst. „Das wichtigste Ziel ist, dass wir uns so schnell wie möglich finden.“ (sge)