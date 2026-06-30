Großer Umbruch beim Ex-Oberligisten: Neun Zugänge, Zehn Abschiede

– Foto: Jacqueline Maier

Die Sport-Union Neckarsulm aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht mit Trainer Pascal Marche und einem deutlich veränderten Kader in die neue Saison. Nach Platz neun in der vergangenen Spielzeit stehen mehrere Zugänge aus Jugend, Landesliga und höherklassigem Umfeld sowie zahlreiche Abgänge fest. Der Umbruch fällt entsprechend groß aus.

Die Sport-Union Neckarsulm blickt auf Jahre mit vielen sportlichen Veränderungen zurück. Nach der Meisterschaft in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, in der Saison 2012/13 folgte der Weg über die Verbandsliga bis in die Oberliga Baden-Württemberg. Dort etablierte sich der Verein über mehrere Jahre und erreichte 2016/17 mit Platz drei sein bestes Ergebnis dieser Phase. Nach Rang 17 in der Oberliga-Saison 2022/23 und Platz 13 in der Verbandsliga 2023/24 spielt die Sport-Union inzwischen wieder in der Landesliga. Dort wurde Neckarsulm 2024/25 Dritter, ehe die vergangene Runde auf Rang neun endete.

Für die neue Saison verändert sich der Kader in vielen Bereichen. Elias Feljauer kommt vom VfB Eppingen, Felix Wahl von der SG HD-Kirchheim und Justin Beyer vom SGV Freiberg II. Von der SpVgg Neckarelz wechseln Nino Trebisonda und Matteo Xhihani zur Sport-Union. Edoardo De Pizzol kommt von Türkspor Eppingen, Niklas Watzl vom VfL Nagold. Zudem rücken mit Nico Ullmann und Mark Gruber zwei Spieler aus der eigenen Jugend nach und sollen den nächsten Schritt im Aktivenbereich machen.