Großer Umbruch beim BCF: „Alle Spieler sind offen für neue Dinge“

Runderneuerter BCF Wolfratshausen bestreitet erstes Testspiel gegen ESV Penzberg

Beim Blick auf die Transfers der letzten Tage, wird einem die Tragweite des Umbruchs beim Fußball-Bezirksligisten BCF Wolfratshausen eigentlich erst so richtig bewusst. Leo Lajqi, Fabijan Podunavac und Keeper Simon Oppolzer befeuern künftig beim Ligakonkurrenten SV Planegg-Krailling die Aufstiegshoffnungen. Hannes Wimmer hat sich dem FC Aschheim angeschlossen, Fatih Kocyigit findet es beim FC Penzberg reizvoll, Moses Taheri kickt fortan für die Alte Haide in München. Bei anderen Ehemaligen ist der künftige Klub noch nicht publik.

Mit welchem Personal also gehen die Farcheter in ihr erstes Testspiel am Sonntag (16.30 Uhr, Isar-Loisach-Stadion) gegen den Kreisklassisten ESV Penzberg? Zum Beispiel mit Dominik König, den die Flößerstädter vom SC Unterpfaffenhofen loseisen konnten. Der 27-Jährige bekleidet für gewöhnlich zentrale defensive Positionen, soll aber auch ohne Verzug als Leader vorangehen. „Er hat die Führungsrolle sofort angenommen“, berichtet Co-Trainer Rene Stoiber. Und weil es namentlich so gut passt, deklariert Stoiber die Zusage von König gleich mal zum „Königstransfer“. Gut, allzu viel Konkurrenz gab es für dieses Etikett nicht. Denn alle anderen Objekte Farcheter Begierde, die noch auf dem Zettel standen, musste Stoiber mit dem Stempel des Bedauerns, sprich „leider nicht“, versehen. Zwangsläufig gehe man nunmehr mit der vorhandenen Belegschaft in die Saison, werde aber nicht minder alternativlos bis zum Winter „auf der Suche bleiben“. Ein positiver Aspekt scheint die rasche Findung eines Mannschaftsgefüges. „Die Verflechtungen untereinander sind beeindruckend“, betont Stoiber. Gerade wenn Teamgeist als wesentlicher Faktor augenscheinlich vor individueller Klasse steht. „Alle Spieler sind offen für neue Dinge.“

Der Auftakt gegen die seit kurzem von Spielertrainer Maximilian Kalus betreuten Eisenbahner sei indes bewusst gewählt. Auf einen höherklassigen Kontrahenten wollte man das neue BCF-Rudel zu Beginn nicht loslassen. Das findet statt, wenn der Ballclub am 13. Juli den Landesligisten SV Aubing empfängt. Diese Partie vervollständigt den Vorbereitungsplan um eine enormaq Herausforderung. Die Partie am Sonntag ist derweil ein branchenüblicher Auftakt. „Es werden alle Spieler angetestet“, unterstreicht Stoiber. Zudem möchte man schauen, ob erste Fortschritte bei der Selbstfindung aller Mannschaftsteile erkennbar sind.