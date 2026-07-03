Großer Umbruch bei Viktoria Potsdam vor neuer Brandenburgliga-Saison

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Der SV Viktoria Potsdam blickt der neuen Spielzeit 2026/2027 in der Brandenburgliga mit gemischten Gefühlen entgegen. Nach dem Aufstieg als Meister der Landesliga Nord steht der Klub vor einem tiefgreifenden personellen Wandel. Insgesamt neun Spieler, die den Verein auf und neben dem Platz geprägt haben, verabschieden sich.

Der große sportliche Erfolg des SV Viktoria Potsdam mündete jüngst in der Meisterschaft der Landesliga Nord und dem damit verbundenen Aufstieg. Doch vor der neuen Saison in der Brandenburgliga wird die Freude durch eine Welle von Abgängen gedämpft. Neun Akteure verlassen die erste Mannschaft.

Das Ende der aktiven Laufbahn für drei Leistungsträger

Drei Spieler beenden nach diesem Meilenstein ihre aktive Karriere im Fußball komplett. Nils „Fernando“ Gottschick, der die Rückennummer 27 trug, muss seine Fußballschuhe aufgrund seiner Verletzungshistorie an den Nagel hängen. Er hinterlässt eine Vereinsgeschichte voller wichtiger Vorlagen, Tore und gemeinsamer Momente.

Pascal „Calli“ Borowski (Nummer 7) beendet seine aktive Zeit ebenfalls nach dem Aufstieg, um seinen Fokus fortan verstärkt auf den Beruf und das Privatleben zu richten; sein Einsatz wird dem Team fehlen. Auch Torhüter Nikolas „Tixi“ Tix (Nummer 30) wird in der kommenden Saison nicht mehr zwischen den Pfosten stehen. Seine Paraden, sein Teamgeist und sein Lächeln bleiben dem Verein in Erinnerung.

Ein Urgestein wechselt intern und Abschied trotz Verletzungspech

Ein besonderer Einschnitt betrifft Jonas „Gubi“ Gutknecht. Die Nummer 29 war seit der ersten Stunde ein fester Bestandteil des SV Viktoria Potsdam. Er bleibt dem Verein zwar erhalten, wird ab der neuen Spielzeit jedoch die zweite Mannschaft verstärken. Die Nummer 14, Jonas Kwast, blickt ebenfalls auf eine von schwerem Verletzungspech begleitete Zeit zurück. Trotz dieser ständigen Rückschläge gab er nie auf und blieb stets ein wichtiger Teil der Mannschaft.

Dank für unvergessliche Momente und Bereicherung des Vereins

Vervollständigt werden die Abgänge durch vier weitere Spieler, die das Gefüge der Mannschaft getragen haben. Kyrylo Krasnopolskyi (Nummer 26) und Owen Orobosa Osaghae (Nummer 28) verabschieden sich nach vielen unvergesslichen Momenten im Trikot des Vereins. Zudem verlassen Sebastian Lemgau (Nummer 21) und Ben Sparmann (Nummer 12) den SV Viktoria Potsdam. Beide waren ein essenzieller Teil des Kaders.