Großer Umbruch bei Unterrath: 16 Neue für die Landesliga

Im lockeren Trab hat die SG Unterrath am Dienstagabend die Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga aufgenommen. Nicht nur aufgrund der tropischen Witterungsbedingungen ließ es Trainer Deniz Aktag zum Start noch etwas ruhiger angehen. „Wir haben die Einheit vor allen Dingen dazu genutzt, um uns kennenzulernen“, erklärte der 43-Jährige.

Es wird wohl noch ein paar Tage dauern, bis alle Kicker die Namen ihrer jeweiligen Mitspieler verinnerlicht haben. Denn der Umbruch fiel am Franz-Rennefeld-Weg nach einer durchaus ordentlichen Spielzeit doch wieder etwas größer aus. Rechnet man den aus der eigenen U19 aufrückenden Suleiman Coly hinzu, dann muss Deniz Aktag gleich 16 Akteure neu in sein Team integrieren.

Und auch mit Rückkehrer Ayyoub Ichoutene wird Deniz Aktag Geduld haben müssen. „Er hat ein halbes Jahr nicht gespielt und braucht seine Zeit, bis er wieder bei 100 Prozent ist“, zeigt Aktag Geduld. Auch deshalb entschlossen sich die Verantwortlichen vor einigen Tagen, mit Elias Dian einen zusätzlichen Angreifer an Land zu ziehen. Beim Oberligisten 1. FC Monheim blieb dem 22-Jährigen im letzten Halbjahr der Oberliga-Durchbruch verwehrt. Davor spielte sich Dian beim Bezirksligisten SC Reusrath aber in die Notizbücher diverser Vereine. Der Techniker passt in das Beuteschema von Deniz Aktag, der mit Shunya Hashimoto und Antonio Munoz zwar auch Erfahrung hinzu holte, ansonsten aber verstärkt auf Entwicklungspotenzial achtete.