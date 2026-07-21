Großer Umbruch bei TV 1817 Mainz II

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Jan Schermann, der neue Spielertrainer beim TV 1817 Mainz II, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Die letzte Saison war durchwachsen. Zwar waren einige gute Spiele dabei, insgesamt haben wir aber viel zu viele Gegentore kassiert. Wir hatten außerdem eine hohe Fluktuation im Kader."
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?
"Zur neuen Saison gibt es einen großen Umbruch in unserer Mannschaft. Mit Baxter Eugene Bass jr. als Trainer und mir (Jan Schermann) als Spielertrainer haben wir ein neues Trainerteam. Unser langjähriger Trainer Carlo D‘Antonio tritt in die Rolle als Teammanager. Wir sind sehr froh, dass Carlo D‘Antonio uns erhalten bleibt!
Außerdem konnten wir mit Jürgen Keller einen neuen Torwarttrainer gewinnen."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?
"Abgänge:
- Ramadan Jasharovski
- Innocent Kopho
- Mohamed Dweder
- Nils Hansen
- Robert Gülükoglu
- Enes Enön
- Carluca Tebben
- Ramon Sayed Namazi Fard
- Kevin Jabreal
- Noah Niechwiedowicz
Zugänge
- Pierre Emmanuel Ayikoe (TSV Hargesheim)
- Luca Henrichs (SV Lüxem)
- Ruben Süß (SV Lüxem)
- Timo Keller (Willy Wacker)
- Thanh Van Tran (vereinslos)"
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?
"Die Stimmung in den ersten Einheiten ist durchweg positiv. Alle sind motiviert und freuen sich auf die kommende Saison. Der Umbruch wird sehr gut angenommen."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Der Fokus in der nächsten Saison liegt darauf, als Mannschaft zusammenzuwachsen und eine bessere Platzierung als in der letzten Saison zu erreichen."