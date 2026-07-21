Großer Umbruch bei TV 1817 Mainz II Kaderumbau beim TV mit zehn Abgängen und fünf Zugängen +++ Neues Trainerteam +++ TV Mainz II im FuPa-Sommercheck von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Mit erneuertem Kader und neuem Trainerteam in die neue Saison: Bei TV 1817 Mainz II gab es einen Umbruch. – Foto: Dan Kokoscha (Archiv)

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison. Jan Schermann, der neue Spielertrainer beim TV 1817 Mainz II, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

"Die letzte Saison war durchwachsen. Zwar waren einige gute Spiele dabei, insgesamt haben wir aber viel zu viele Gegentore kassiert. Wir hatten außerdem eine hohe Fluktuation im Kader." Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

"Zur neuen Saison gibt es einen großen Umbruch in unserer Mannschaft. Mit Baxter Eugene Bass jr. als Trainer und mir (Jan Schermann) als Spielertrainer haben wir ein neues Trainerteam. Unser langjähriger Trainer Carlo D‘Antonio tritt in die Rolle als Teammanager. Wir sind sehr froh, dass Carlo D‘Antonio uns erhalten bleibt!

Außerdem konnten wir mit Jürgen Keller einen neuen Torwarttrainer gewinnen."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader? "Abgänge:

- Ramadan Jasharovski

- ⁠Innocent Kopho

- ⁠Mohamed Dweder

- ⁠Nils Hansen

- ⁠Robert Gülükoglu

- ⁠Enes Enön

- ⁠Carluca Tebben

- ⁠Ramon Sayed Namazi Fard

- ⁠Kevin Jabreal

- ⁠Noah Niechwiedowicz