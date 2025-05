Großer Umbruch bei den Grün-Weißen

In welcher Liga die zweite Mannschaft des FC Homburg in der kommenden Saison spielen wird, hängt vom Abschneiden des Stadtrivalen FSV Jägersburg in Sachen Oberliga-Aufstiegsrelegation ab. Gelingt den Jägersburgern als Vize-Meister der Schröder-Liga Saar der Aufstieg, bleibt der FC Homburg II ein Saarlandligist. Ansonsten geht es für die Regionalliga-Reserve in der nächsten Runde in der Verbandsliga Nord/Ost weiter.

"Natürlich drücken wir den Jägersburgern die Daumen, dass sie es schaffen - und wir dadurch mit unserer zweiten Mannschaft nicht absteigen müssten. Ein Abstieg wäre selbstverständlich nicht optimal. Aber auch in diesem Fall würden wir für die Verbandsliga unsere Planungen vorantreiben, diese Mannschaft im Vergleich zur abgelaufenen Saison deutlich zu verjüngen. Wir streben einen Umbruch an", sagt Homburgs Regionalliga-Trainer und Sportlicher Leiter Roland Seitz. Künftig sollen in der zweiten Mannschaft der Grün-weißen wieder Spieler aus der eigenen U19 einen Platz finden. "Und natürlich haben wir dabei auch im Sinn, dass es auf diesem Wege dann immer wieder einmal der ein odere andere Spieler in den Regionalliga-Kader hineinschafft", betont Seitz. Er wolle diesbezüglich nicht dem ab dem 1. Juli dieses Jahres für den Nachwuchsbereich zuständigen Peter Tretter vorweggreifen - aber das gemeinsame Konzept sehe auf jeden Fall eine deutliche Verjüngung der zweiten Mannschaft vor. Bisher sei dies keine klassische U23-Mannschaft gewesen. Nun bestehe die Chance, dies nachhaltig zu ändern und dadurch auch wieder frischen Wind in dieses Team hineinzubringen. Und dies geschehe unabhängig davon, ob die Nachwuchsspieler des ehemaligen Bundesligisten in der kommenden Saison in der Schröder-Liga Saar oder in der Verbandsliga Nord/Ost antreten werden. Die aktuelle Spielzeit hatte die zweite Mannschaft mit 36 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz 17 abgeschlossen.