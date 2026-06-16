Großer Umbruch: 17 Zu- und Abgänge beim Landesliga-Fünften

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Der TSV Bernhausen steht nach zwei starken Landesliga-Jahren vor einem massiven Umbruch. Nach Rang drei als Aufsteiger und Platz fünf in der vergangenen Saison verändert sich der Kader deutlich. Zahlreichen Zugängen, darunter mehrere Spieler aus Neuhausen, stehen viele Abgänge gegenüber – besonders deutlich in Richtung TV Echterdingen und SV Böblingen hin.

Bernhausen hatte sich nach dem Bezirksliga-Aufstieg 2024 schnell in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, etabliert. Auf Platz drei in der ersten Saison folgte nun Rang fünf. Diese Entwicklung zeigt, dass der Verein sportlich in der Liga angekommen ist. Der Sommer bringt nun aber einen tiefen Einschnitt.

Zu den Zugängen gehören Ali Karakoc, der wieder auf dem Platz angreift, Fabian Leidenbach und Nico Schmid vom TSV Oberensingen, Mehmet-Emin Sarikurt und Fabian Fuhl vom FC Esslingen sowie Flon Ajvazi vom TV Echterdingen. Außerdem kommen Cono Lombardo von Omonia Griechischer FV Vaihingen, Tim Schuldt von den Sportfreunden Gechingen und Alexander Lang vom SV Fellbach. Auffällig ist zudem die Achse vom FV Sportfreunde Neuhausen: Lucio Fanelli, Nikita Schestakow, Max Wanner, David Plattenhardt, Markus Fickeisen und Ugur Yilmaz wechseln nach Bernhausen. Ekrem Servi kommt von der TSVgg Plattenhardt, Mertcan Özocak vom MTV Stuttgart.