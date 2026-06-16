Großer Umbruch: 17 Zu- und Abgänge beim Landesliga-Fünften

Der TSV Bernhausen steht nach zwei starken Landesliga-Jahren vor einem massiven Umbruch. Nach Rang drei als Aufsteiger und Platz fünf in der vergangenen Saison verändert sich der Kader deutlich. Zahlreichen Zugängen, darunter mehrere Spieler aus Neuhausen, stehen viele Abgänge gegenüber – besonders deutlich in Richtung TV Echterdingen und SV Böblingen hin.
Bernhausen hatte sich nach dem Bezirksliga-Aufstieg 2024 schnell in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, etabliert. Auf Platz drei in der ersten Saison folgte nun Rang fünf. Diese Entwicklung zeigt, dass der Verein sportlich in der Liga angekommen ist. Der Sommer bringt nun aber einen tiefen Einschnitt.
Zu den Zugängen gehören Ali Karakoc, der wieder auf dem Platz angreift, Fabian Leidenbach und Nico Schmid vom TSV Oberensingen, Mehmet-Emin Sarikurt und Fabian Fuhl vom FC Esslingen sowie Flon Ajvazi vom TV Echterdingen. Außerdem kommen Cono Lombardo von Omonia Griechischer FV Vaihingen, Tim Schuldt von den Sportfreunden Gechingen und Alexander Lang vom SV Fellbach. Auffällig ist zudem die Achse vom FV Sportfreunde Neuhausen: Lucio Fanelli, Nikita Schestakow, Max Wanner, David Plattenhardt, Markus Fickeisen und Ugur Yilmaz wechseln nach Bernhausen. Ekrem Servi kommt von der TSVgg Plattenhardt, Mertcan Özocak vom MTV Stuttgart.
Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Abgänge. Filip Jordacevic wechselt zu Calcio Leinfelden-Echterdingen, Matej Livancic zu den FV Sportfreunden Neuhausen, Arjanit Januzi zur SPV 05 Nürtingen. Kristian-Krassimir Alexandrov und Andreii Shamenko gehen mit unbekanntem Ziel, Marko Gavric lebt künftig in Kroatien. Besonders viele Spieler schließen sich dem TV Echterdingen an: Dimitrios Vidic, Lukas Walz, Julijan Milos, Erik Meinlschmidt, Mihael Tomic, Ivan Matanovic, Oli Lujic und Henry Alber. Mikail Gümüssu, Jamie-Noah Demir und Bogdan Rangelov wechseln zum SV Böblingen.
Damit muss Bernhausen nach zwei erfolgreichen Jahren seine Balance neu finden. Die Qualität und Breite der Zugänge ist groß, doch ebenso deutlich ist der Verlust gewachsener Strukturen. Entscheidend wird sein, wie schnell aus vielen neuen Namen wieder eine funktionierende Landesliga-Mannschaft entsteht.