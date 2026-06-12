Großer Umbruch: 14 Abgänge beim Landesligisten, aber auch 14 Neue

Die FV Sportfreunde Neuhausen schließen die Landesliga-Saison auf Platz zehn ab und stellen sich personell neu auf. Nach mehreren prägenden Jahren verabschiedet der Verein zahlreiche Spieler sowie das Trainerteam um Ugur Yilmaz und Lucio Fanelli. Gleichzeitig stehen nun frühzeitig viele Zugänge für den nächsten Abschnitt in Staffel zwei wieder fest.
Sportlich beendeten die Sportfreunde die Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit 39 Punkten aus 30 Spielen. Zwölf Siege, drei Unentschieden und 15 Niederlagen bedeuteten Rang zehn, punktgleich mit dem GSV Maichingen und knapp vor der Abstiegszone. Nach einer intensiven Runde folgt nun ein größerer Umbruch.
Besonders prägend ist der Abschied von Ugur Yilmaz und Lucio Fanelli. Das Trainerduo stand drei erfolgreiche Jahre in Verantwortung, mit dem Double der Saison 2023/24 als herausragendem Höhepunkt. Beide wechseln wie mehrere Spieler zum TSV Bernhausen. Auch Josip Colic verlässt den Verein nach über zehn Jahren. Er prägte Neuhausen in verschiedenen Rollen, vom Kapitän bis zum Co-Trainer, und schließt sich dem TSV Denkendorf an.
Mit Yasin Arslan und Marcel Fritz, beide künftig beim SV Bonlanden, sowie Simeon Potsolidis, der zur 1. FC Normannia Gmünd wechselt, gehen weitere Spieler nach drei Jahren. Dazu verabschieden sich Nikita Schestakow, David Plattenhardt, Max Wanner, Markus Fickeisen, Krystian Rudnicki, Tim Brückner, Ammar Memic, David Govorušić, Giuliano D’Aleo und Marko Brekalo. Marcel Mozer bleibt dem Verein erhalten und übernimmt als spielender Co-Trainer Verantwortung in der zweiten Mannschaft.
Den Abgängen steht bereits eine breite Liste an Zugängen gegenüber. Neu zum Kader stoßen unter anderem Yousef Ashkar, Matej Livancic, Luka Cagalj, Kevin Prekaj, Kerim Kaya, Louis Dao, Dorian Zylfijaj, Luis Miguel De Jesus Rodrigues Loucao, Miguel Cardoso, Sören Bruckner, Rafail Filippidis, Anakin Holdinghausen sowie Argjend Shalaj und Adonis Shalaj. Damit richtet sich der Landesligist früh neu aus und verbindet den Abschied verdienter Kräfte mit einem klaren Blick auf die kommende Saison. Die Herausforderung liegt nun darin, die vielen neuen Spieler rasch einzubinden, gewachsene Strukturen zu bewahren und aus dem veränderten Kader wieder eine stabile, konkurrenzfähige Landesliga-Mannschaft mit langfristiger Perspektive zu formen.