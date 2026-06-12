Großer Umbruch: 14 Abgänge beim Landesligisten, aber auch 14 Neue Beim FV Neuhausen gehen außerdem Erfolgstrainer Ugur Yilmaz und Co-Trainer Lucio Fanelli. von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jochen Lauxmann

Die FV Sportfreunde Neuhausen schließen die Landesliga-Saison auf Platz zehn ab und stellen sich personell neu auf. Nach mehreren prägenden Jahren verabschiedet der Verein zahlreiche Spieler sowie das Trainerteam um Ugur Yilmaz und Lucio Fanelli. Gleichzeitig stehen nun frühzeitig viele Zugänge für den nächsten Abschnitt in Staffel zwei wieder fest.

Sportlich beendeten die Sportfreunde die Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit 39 Punkten aus 30 Spielen. Zwölf Siege, drei Unentschieden und 15 Niederlagen bedeuteten Rang zehn, punktgleich mit dem GSV Maichingen und knapp vor der Abstiegszone. Nach einer intensiven Runde folgt nun ein größerer Umbruch. Besonders prägend ist der Abschied von Ugur Yilmaz und Lucio Fanelli. Das Trainerduo stand drei erfolgreiche Jahre in Verantwortung, mit dem Double der Saison 2023/24 als herausragendem Höhepunkt. Beide wechseln wie mehrere Spieler zum TSV Bernhausen. Auch Josip Colic verlässt den Verein nach über zehn Jahren. Er prägte Neuhausen in verschiedenen Rollen, vom Kapitän bis zum Co-Trainer, und schließt sich dem TSV Denkendorf an.