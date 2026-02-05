Großer Transfer-Umbruch beim BFC Preussen Regionalligist justiert für die Rückrunde nach von far · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

BFCPreussen jubelt – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Transfernews beim Achten der Regionalliga Nordost: Nach den Winterabgängen präsentieren die Lankwitzer neues Personal für die Rückrunde. Eine Übersicht

Nach zahlreichen Abgängen in der Winterpause (FuPa berichtet) stellt der BFC Preussen seinen Kader neu auf und verstärkt sich gezielt mit mehreren Neuzugängen. Dabei setzt der Klub auf eine ausgewogene Mischung aus Rückkehrer, erprobter Regionalliga-Qualität und entwicklungsfähigen Talenten. Mit Daoud Iraqi kehrt ein alter Bekannter an den Rehbergeweg zurück. Der 26-jährige Linksaußen kommt vom Oberligisten SV Tasmania Berlin und kennt den Verein bestens. Bereits in der Aufstiegssaison 2024/25 gehört Iraqi zu den prägenden Figuren und absolviert 28 Einsätze auf dem Weg in die Regionalliga.

Zusätzliche Erfahrung für die kommende Aufgabe bringen Fritz Schröder (20) und Kanto Voahariniaina (28) mit. Schröder (FuPa Transfer online), der unter anderem beim VfL Wolfsburg und beim FC Carl Zeiss Jena ausgebildet wird, steht in der laufenden Hinrunde für den FSV Luckenwalde in elf Pflichtspielen auf dem Platz. Voahariniaina begegnet dem BFC Preussen bereits in dieser Saison im Trikot vom Regionalligisten Hertha 03 Zehlendorf, wo er über die volle Distanz zum Einsatz kommt und seine Qualitäten als offensiver Unruheherd unter Beweis stellt.

Patrick Breitkreuz gegen Lok Leipzig für Preussen – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Komplettiert wird das Winter-Transferpaket durch Justus Götze (21) und Philipp Kühn (23). Kühn (FuPa Transfer schon online) bringt ebenfalls einen spannenden Werdegang mit: Nach einer starken Saison 2024/25 beim FSV Luckenwalde mit 38 Einsätzen und zehn Scorerpunkten zieht es ihn in die USA, wo er für die University of Vermont Catamounts aufläuft. Justus Götze wechselt aus der Regionalliga Südwest vom FSV Mainz 05 II nach Berlin. Der vielseitige Verteidiger durchläuft sämtliche Jugendmannschaften der Mainzer und sammelt bereits 45 Einsätze im Herrenbereich, in denen er vor allem durch Zweikampfstärke und Ruhe am Ball überzeugt.

Lenny Stein gegen Lok in Aktion – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress