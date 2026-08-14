Großer Sprung für jungen Club

Sein Trainerkollege Muhamad Merlaku fungiert gleichzeitig als Vorsitzender und steht auch noch auf dem Platz. „Um ‚Mu‘ etwas zu entlasten, ist unser Torwarttrainer Jürgen Lequen ganz nah an der Mannschaft dran, kümmert sich nicht nur um die Torleute. So kann sich ‚Mu‘ mehr um die Vereinsbelange und das Organisatorische kümmern“, erklärt der Coach, der nur noch bei Bedarf selbst auf dem Platz stehen möchte. „Ich vertraue den Jungs und möchte ihnen auch die Spielzeit geben, um sich zu entwickeln“, ergänzt Kahyaoglu, dessen Bruder Ismail als Spielertrainer bei der FV Hunsrückhöhe Morbach II in der Kreisliga B 11 fungiert.
Der Saisonstart gestaltete sich für die Rot-Schwarzen schwierig. Im Kreispokal gab es gegen A9-Ligist SV Dörbach eine 0:8-Klatsche. „Wir wollten die Niederlage im Rahmen halten. Doch bei einigen hat die Einstellung nicht gestimmt, zudem haben wir zwei Gelb-Rote Karten bekommen. Dann hast du gegen so eine spielstarke Mannschaft keine Chance.“ Stark formverbessert zeigten sich die Wittlicher, die ihre Heimspiele nicht mehr in Dörbach, sondern jetzt auf dem Kunstrasen in Wittlich austragen, zum Ligaauftakt beim TuS Platten (1:2). „Wir haben 70 Minuten gut mitgehalten, aber die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit verpennt. Wille und Kampf waren da, doch es hat die Coolness gefehlt.“
Mit Neuzugängen zum Klassenerhalt?
Vier neue Spieler hat der Club an Land gezogen. Der 32-jährige Mittelfeldspieler Mehmet Karabulut verfügt aus seiner Zeit bei der damaligen SG Wittlich/Lüxem über Bezirksligaerfahrung und hat beim jetzigen Oberligisten Rot-Weiss in der A-Liga gespielt. Der Trainer bezeichnet Karabulut als „emotional starken Siegertyp, der mit seiner Erfahrung dem Team sehr guttut“. Von der SG Altrich/Wengerohr-Bombogen kamen Denis Brest, Erion Pulaj und Albin Krasniqi.
„Denis hat erst einen Kreuzbandriss auskuriert und braucht noch ein bisschen Zeit. Erion hat eine unglaubliche Ruhe am Ball und Albin ist ein guter Knipser“, weiß Kahyaoglu um den Qualitätszuwachs. Neben Karabulut gilt auch der wuchtige und erfahrene Angreifer Shpejtim Kryeziu als Führungsspieler. Großes Potenzial sagt der 33-Jährige zudem Yasser Boudlal, den Brüdern Arbijon und Arbnor Merlaku sowie Eric Haas, Anton Tolpekin, Reza Soleymani, Jakob Hilckmann und Vullnet Jahaj nach.
Das erste Heimspiel der Saison am Bürgerwehr beschert den Rot-Schwarzen am Sonntag ab 14 Uhr mit dem SV Dreis einen der Titelkandidaten. „Ich habe ein gutes Gefühl, wenn Einstellung und Effizienz stimmen. Wir möchten guten Fußball spielen, uns Chancen erarbeiten, aber hinten auch stabil stehen“, so Kahyaoglu. Auf Arbijon Merlaku (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Nico Neidhöfer (Leistenoperation) und die urlaubenden Hevi Alas, Aldin Ramadani, Zinar Yildirim und Jahaj muss der Überraschungsaufsteiger aktuell verzichten.