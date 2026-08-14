Großer Sprung für jungen Club

Der Saisonstart gestaltete sich für die Rot-Schwarzen schwierig. Im Kreispokal gab es gegen A9-Ligist SV Dörbach eine 0:8-Klatsche. „Wir wollten die Niederlage im Rahmen halten. Doch bei einigen hat die Einstellung nicht gestimmt, zudem haben wir zwei Gelb-Rote Karten bekommen. Dann hast du gegen so eine spielstarke Mannschaft keine Chance.“ Stark formverbessert zeigten sich die Wittlicher, die ihre Heimspiele nicht mehr in Dörbach, sondern jetzt auf dem Kunstrasen in Wittlich austragen, zum Ligaauftakt beim TuS Platten (1:2). „Wir haben 70 Minuten gut mitgehalten, aber die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit verpennt. Wille und Kampf waren da, doch es hat die Coolness gefehlt.“