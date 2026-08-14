 2026-08-13T12:20:01.944Z

FuPa Portrait

Großer Sprung für jungen Club

FC Rot-Schwarz Wittlich ist überraschend in die Kreisliga B 14 aufgestiegen. Trainer Serdar Kahyaoglu setzt trotz schwieriger Startphase auf die Entwicklung und den Klassenverbleib.

von Lutz Schinköth · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Bei Rot-Schwarz Wittlich sind sie sich darüber bewusst, dass nach dem Aufstieg wohl nicht mehr so oft gejubelt werden kann wie in der Vorsaison.
Bei Rot-Schwarz Wittlich sind sie sich darüber bewusst, dass nach dem Aufstieg wohl nicht mehr so oft gejubelt werden kann wie in der Vorsaison. – Foto: Alfred Mehles

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Muhamed Merlaku
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Serdar Kahyaoglu
Serdar Kahyaoglu

Weil zusätzliche Plätze frei geworden waren, stieg der erst vor rund einem Jahr gegründete FC Rot-Schwarz Wittlich Ende Juni quasi durch die Hintertür in die B-Klasse auf. Es war ein Aufstieg, der noch nicht geplant war. „Das war eine Überraschung für alle im Verein, aber wir haben die Chance beim Schopf gepackt. Nach der Winterpause verloren wir nur noch das Derby gegen Neuerburg“, blickt Trainer Serdar Kahyaoglu zurück. „Wir haben das Maximale herausgeholt. Doch wir sind schon mit etwas gemischten Gefühlen aufgestiegen, obgleich die Euphorie und Freude sehr groß sind“, erklärt Kahyaoglu, der seit der Winterpause als Coach fungiert.

Der Aufstieg sei im Umfeld sehr positiv aufgenommen worden. Ob die Erwartungshaltung dadurch gestiegen ist, vermag der 33-Jährige nicht zu sagen: „Wir sind uns bewusst darüber, dass der Sprung in die B-Liga groß ist. Obwohl schon vieles gut funktioniert, haben wir noch viel Arbeit vor uns. Die Mannschaft weiter voranzubringen, ist generell wichtig. Der Klassenerhalt ist und bleibt das Grundziel.“ Der frühere Spieler des SV Dörbach, der SG Mont Royal Kröv sowie von Rot-Weiss und dem SV Wittlich sieht seine Mannschaft als klaren Außenseiter.

Sein Trainerkollege Muhamad Merlaku fungiert gleichzeitig als Vorsitzender und steht auch noch auf dem Platz. „Um ‚Mu‘ etwas zu entlasten, ist unser Torwarttrainer Jürgen Lequen ganz nah an der Mannschaft dran, kümmert sich nicht nur um die Torleute. So kann sich ‚Mu‘ mehr um die Vereinsbelange und das Organisatorische kümmern“, erklärt der Coach, der nur noch bei Bedarf selbst auf dem Platz stehen möchte. „Ich vertraue den Jungs und möchte ihnen auch die Spielzeit geben, um sich zu entwickeln“, ergänzt Kahyaoglu, dessen Bruder Ismail als Spielertrainer bei der FV Hunsrückhöhe Morbach II in der Kreisliga B 11 fungiert.

Der Saisonstart gestaltete sich für die Rot-Schwarzen schwierig. Im Kreispokal gab es gegen A9-Ligist SV Dörbach eine 0:8-Klatsche. „Wir wollten die Niederlage im Rahmen halten. Doch bei einigen hat die Einstellung nicht gestimmt, zudem haben wir zwei Gelb-Rote Karten bekommen. Dann hast du gegen so eine spielstarke Mannschaft keine Chance.“ Stark formverbessert zeigten sich die Wittlicher, die ihre Heimspiele nicht mehr in Dörbach, sondern jetzt auf dem Kunstrasen in Wittlich austragen, zum Ligaauftakt beim TuS Platten (1:2). „Wir haben 70 Minuten gut mitgehalten, aber die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit verpennt. Wille und Kampf waren da, doch es hat die Coolness gefehlt.“

Mit Neuzugängen zum Klassenerhalt?

Vier neue Spieler hat der Club an Land gezogen. Der 32-jährige Mittelfeldspieler Mehmet Karabulut verfügt aus seiner Zeit bei der damaligen SG Wittlich/Lüxem über Bezirksligaerfahrung und hat beim jetzigen Oberligisten Rot-Weiss in der A-Liga gespielt. Der Trainer bezeichnet Karabulut als „emotional starken Siegertyp, der mit seiner Erfahrung dem Team sehr guttut“. Von der SG Altrich/Wengerohr-Bombogen kamen Denis Brest, Erion Pulaj und Albin Krasniqi.

„Denis hat erst einen Kreuzbandriss auskuriert und braucht noch ein bisschen Zeit. Erion hat eine unglaubliche Ruhe am Ball und Albin ist ein guter Knipser“, weiß Kahyaoglu um den Qualitätszuwachs. Neben Karabulut gilt auch der wuchtige und erfahrene Angreifer Shpejtim Kryeziu als Führungsspieler. Großes Potenzial sagt der 33-Jährige zudem Yasser Boudlal, den Brüdern Arbijon und Arbnor Merlaku sowie Eric Haas, Anton Tolpekin, Reza Soleymani, Jakob Hilckmann und Vullnet Jahaj nach.

Das erste Heimspiel der Saison am Bürgerwehr beschert den Rot-Schwarzen am Sonntag ab 14 Uhr mit dem SV Dreis einen der Titelkandidaten. „Ich habe ein gutes Gefühl, wenn Einstellung und Effizienz stimmen. Wir möchten guten Fußball spielen, uns Chancen erarbeiten, aber hinten auch stabil stehen“, so Kahyaoglu. Auf Arbijon Merlaku (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Nico Neidhöfer (Leistenoperation) und die urlaubenden Hevi Alas, Aldin Ramadani, Zinar Yildirim und Jahaj muss der Überraschungsaufsteiger aktuell verzichten.