Großer Sieg für Wenzenbach – Schwarzhofen jubelt in der 95. Bezirksliga Süd, der Sonntag: Frühes Höllrigl-Tor reicht Parsberg zum Heimdreier +++ Thalmassing punktet in Bach, verliert aber Keeper Fenzl von Florian Würthele · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser

Gabriel Novakovic, Alex Freitag und Torschütze Nico Sturm (von links) feiern den Siegtreffer des SV Wenzenbach in Regenstauf. – Foto: Walter Keller

Die Heimniederlage gegen Kareth ausgemerzt, hat der SV Wenzenbach das zweite Top-Spiel binnen einiger Tage gewinnen können. Vor stolzen 720 Zuschauern behaupteten sich die Brandl-Mannen auswärts beim punktgleichen TB/ASV Regenstauf knapp mit 1:0 – und sind nun wieder alleiniger Tabellenführer. Das Tor des Tages erzielte Nico Sturm (58.) nach einer Kopfball-Verlängerung von Novakovic.



Mit selbigem Ergebnis gewann der TV Parsberg sein Heimspiel gegen Ramspau. Gleich sieben Tore fielen am Kaplanacker, wo der SV Schwarzhofen einen starken BSC Regensburg in allerletzter Minute glücklich mit 4:3 niederhielt. Die restlichen drei Sonntagsspiele in Bach, Hainsacker und Töging fanden keinen Sieger. Die Stimmen...



Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Es war ein taktisch geprägtes Spiel mit wenigen Torchancen. Klar war, wer den Fehler des Gegners bestraft, gewinnt das Spiel. Leider wurde unserer bestraft und wir haben die Fehler des Gegners nicht bestraft. Glückwunsch an Wenzenbach zum Sieg.“



Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Ein sehr intensives Spiel, das eines Spitzenspiels würdig war. In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften eine Riesenchance. Diese wurde jeweils von einem individuellen Fehler der gegnerischen Hintermannschaft begünstigt. Nach der Pause erzielten wir relativ schnell das 1:0. In der Folge waren die Spielanteile ausgeglichen. Regenstauf hatte noch die ein oder andere gute Chance. Da hat unser Keeper gut gehalten. Wir waren über Konter gefährlich; kurz vor Schluss zog der Gegner eine Notbremse. Alles in allem war es eine sehr starke Teamleistung von uns. Wir haben aus den Fehlern der letzten Woche gelernt und freuen uns, dass wir zumindest das zweite Spitzenspiel für uns entscheiden konnten.“







Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Es war ein extrem schwieriges Spiel gegen einen richtig starken Gegner. Gallige und kämpferische Regensburger haben sich zu keiner Sekunde aufgegeben. Das war eine der besten Mannschaften, die diese Saison am Kaplanacker angetreten ist. Die jeweiligen Führungen konnten wir nicht ausbauen, sondern mussten stattdessen immer wieder das Gegentor hinnehmen. In der ersten Halbzeit waren wir die schlechtere Mannschaft, in der zweiten haben wir es ein bisschen besser in den Griff bekommen. Wir sind froh, dass wir mit der letzten Aktion das 4:3 machen konnten.“



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Vom Spielerischen her waren wir die bessere Mannschaft. Während wir sechs Hunderprozentige nur in drei Tore ummünzten, machte Schwarzhofen aus vier Halbchancen vier Tore. Das dürfte der Unterschied sein, warum sie oben stehen und wir oben. Wir haben wieder gezeigt, dass wir auch den Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel Paroli bieten können. Das Positive ist, dass wir nach Rückstand dreimal zurückgekommen sind. Trotz der Niederlage kann man viel Positives und Schwung aus diesem Spiel mitnehmen.“













Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Zwei verschiedene Halbzeiten: In der ersten sind wir nicht wirklich ins Spiel gekommen, in der zweiten waren wir deutlich verbessert und haben verdient das 1:1 gemacht. Am Schluss verpassten wir es, den Lucky Punch zu setzen, und konnten die Punkte so nicht komplett bei uns lassen.“



Niko Wohlmann (Trainer FC Thalmassing): „Zwei verlorene Punkte für uns. Wir waren von Anfang an sehr gut im Spiel und hatten deutlich mehr Spielanteile. Zur Halbzeit mussten wir 2:0 führen. Wir verpassen dann in der zweiten Hälfte, das zweite Tor nachzulegen, und bauten den Gegner nach einer unnötigen Roten Karte auf und kassieren dann nach einem Standard das 1:1. Wir hatten dann noch die Möglichkeit aufs zweite Tor, der Ball ging aber an die Latte. Über 90 Minuten gesehen waren wir die bessere und aktivere Mannschaft, haben uns aber leider nicht mit drei Punkten belohnt.“







Andreas Pollakowski (Trainer TV Parsberg): „Anfangs sind wir gut reingekommen und erzielten früh den Führungstreffer. Bei einer richtig guten Chance hätten wir das 2:0 nachlegen können. Dann wäre es wohl etwas ruhiger geworden. So aber haben wir leider die Spielkontrolle ein wenig aus der Hand gegeben. Es wurde eine sehr kampfbetonte Partie mit vielen längen Bällen von Ramspau. Letzten Endes war es ein Arbeitssieg.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames Derby mit einigen guten Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Im ersten Durchgang waren die Gäste vor allem nach Umschaltmomenten etwas gefährlicher. Nach der Pause gelang dem FC dann die Führung durch einen direkten Freistoß über die Mauer. Dann griffen aber die Wechsel unseres Trainers Jürgen Schneider und Tom Hammling konnte zum verdienten 1:1 einnetzen. Anschließend waren wir dem zweiten Treffer vielleicht etwas näher als der Gegner. Am Ende geht das Remis in Ordnung.“







Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Das 3:3 in der letzten Sekunde war aus unserer Sicht sehr glücklich. Wir haben uns das Spiel unnötig kompliziert gemacht, in dem wir in Überzahl nicht gut mit dem Ball waren und hinten sehr fahrlässig verteidigt haben. Töging hat sich den Punkt mehr als verdient, weil sie nicht aufgegeben haben.“