Großer Schritt in Richtung Klassenerhalt – „Weiter ärgern“

Der TSV Pentenried gewann 2:1 gegen den VfL Egenburg und baute den Abstand zu den Relegationsplätzen aus. Omer Grbic schoss die Heimelf in Führung.

Der TSV Pentenried hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Kreisklasse 1 gemacht. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den VfL Egenburg beträgt der Vorsprung auf die Relegationsplätze sechs Spieltage vor Schluss bereits zwölf Zähler. „Rechnerisch sind wir aber noch nicht durch, und wir wollen auch in den nächsten beiden Heimspielen die Favoriten ärgern“, sagt TSV-Trainer Magnus Piele mit Blick auf die anstehenden Duelle gegen den TSV Türkenfeld und die SpVgg Wildenroth.