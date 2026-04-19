"Großer Schritt in Richtung Bezirksliga" - Este jubelt im Spitzenspiel

Der FC Este 2012 fackelt im Spitzenspiel der Kreisliga Harburg gegen den MTV Luhdorf-Roydorf ein regelrechtes Feuerwerk ab. Dass mit dem VfL Maschen der zweite Verfolger seine Begegnung auch noch verlor, versüßte den Moisburgern den Sonntagnachmittag. Die Bezirksliga-Rückkehr rückt näher.

Weil auch die Konkurrenz ihre Hausaufgaben erledigte, feiert der FC Rosengarten einen umso wichtigeren Dreier. Mit dem Anbruch der Schlussphase avancierte Ole Eckelmann zum Matchwinner für die Gäste (74.). Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt trotzdem weiterhin nur einen Zähler.

In einer druckvollen Anfangsphase brachte Lukas Warnecke den TV Welle folgerichtig auf die Siegerstraße. Nachdem Pascal Giese den Pfosten traf, stand der Torschütze goldrichtig, um zur Führung abzustauben (14.). Schließlich drohte das Momentum eigentlich zu kippen, weil Till Voss einen Strafstoß verschoss, den TuS-Keeper Fabian Pimpels parierte (41.). Dazu kam, dass Nenndorf nach dem Seitenwechsel durch einen direkten Freistoß von Justin Oldenburg ausglich (48.). Der TVW schüttelte sich kurz und fand dann wieder besser in die Begegnung. Die Gäste erhöhten den Druck und dieses Mal staubte Alexander Gerson nach einem parierten Giese-Versuch ab (68.). Weil Welle den Matchball zunächst liegen ließ, mussten sie in der zehnminütigen Nachspielzeit um ihre Punkte nochmal zittern. Hannes Schöning sah zudem noch die Ampelkarte (90.+8), ehe Bjarne Heins seinen Farben nach einem Konter doch den Dreier sicherte (90.+9). Während der TVW einen Befreiungsschlag landet, rückt für Nenndorf das rettende Ufer weiter in die Ferne.

Der FC Este 2012 entscheidet das Spitzenspiel für sich und festigt seine Tabellenführung! Jannes Heins eröffnete den Torreigen mit einem Vollspannschuss schon nach wenigen Minuten (3.). Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause war die Begegnung schließlich schon entschieden. Zwar kam Luhdorf durch einen Handelfmeter durch Leonard Clauer auf die Ergebnistafel (55.), die schnelle Antwort durch einen Kopfball von Manuel Maintz brach aber den Glauben des Aufsteiger (57.). MTV-Trainer Michael Arndt: "Kein drumherum reden: Unsere junge Mannschaft hat heute Lehrgeld bezahlt. Der FC Este ist wie ein Tabellenführer aufgetreten und hat es stets perfekt genutzt, wenn wir etwas angeboten haben. Zudem erwischte der FC einen traumhaften Spielverlauf. Gleich zu Beginn bekamen wir die kalte Dusche zum 0:1. Ein versprungener Ball im eigenen Spielaufbau und schon lagen wir zurück. Just als wir ordentlich im Spiel sind, wirft uns ein unglückliches Eigentor zurück. Während wir dann vor der Pause freistehend einen Treffer verpassen, nutzt Este stattdessen zwei Angebote eiskalt zum 0:4-Pausenstand. In Punkto Clevernis, Effektivität und Durchsetzungsstärke bekamen wir also beste Anschauung. Das Spiel war zur Pause natürlich durch. Umso mehr muss ich unsere Mannschaft für die zweite Hälfte loben. Sie hat sich trotz 0:4 nicht hängen lassen, sondern weiter als Team agiert und nach vorne gespielt. Zwei eigene Treffer waren verdienter Lohn. Schade, dass es in der Schlussphase und bei nachlassenden Kräften noch zwei Gegentore gab. So sieht das Ergebnis viel schlimmer aus, als sich das Spiel anfühlte. Wir werden in jedem Fall für die eigene Entwicklung einiges aus dem Match mitnehmen." FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir haben am Ende auch vom Ergebnis einen hochverdienten Sieg eingefahren. Wir waren wie schon beim Duell in Maschen auf den Punkt da – dann hat uns das frühe Führungstor Sicherheit gebracht. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir schon zur Halbzeit höher führen müssen. Nach der Pause haben wir sie ins Spiel zurückgeholt, weil wir nur noch mit 70 Prozent gespielt haben. Dass uns nach dem Handelfmeter die schnelle Antwort geglückt ist, war dann wichtig. Wir haben mit einer sehr guten Leistung einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga gemacht.“

Die SG Salzhausen-Garlstorf war auf einem guten Weg, ihre Siegesserie auszubauen. Tim-Niclas Möller ließ den Aufsteiger am sechsten Sieg in Serie schnuppern (31.). Nach dem Seitenwechsel gelang es dem TSV Winsen/Luhe dann aber doch, die Partie auf ihre Seite zu drehen. Turan Besler glich aus (71.), Abdulgani Kanat sorgte für den 2:1-Siegtreffer (80.). Damit könnten sich auch die Luhestädter im Rennen um den Aufstiegsrelegation nochmal einschalten.

Mit einem Doppelschlag von Nils Heitmann (62.) und Ben Bornholdt (65.) feiert der TuS Fleestedt seinen sechsten Sieg in Folge. Schlusslicht Buchholz schlug in der Folge eines ruhenden Balles durch Justin Schulz nochmal zurück (87.). Für die Gäste reichte das aber nicht mehr, um Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen. TuS-Cheftrainer Lennart Gögel: "Gegen eine Buchholzer Mannschaft, die unbedingt gewinnen musste und im ersten Durchgang eine sehr harte Gangart an den Tag legt, gewinnen wir am Ende vollkommen verdient mit 2:1. Über die gesamte Partie lassen wir eigentlich nur zwei zwingende Abschlüsse auf unser Tor zu. (...) Trotz wöchentlich teilweise wechselnder Zusammensetzung liefert unser Team derzeit ab und findet in einer starken Defensive die Basis für den sechsten Sieg in Folge. So soll darf und darf es weitergehen, wofür wir aber weiter intensiv arbeiten müssen."

Der TSV Holvede-Halvesbostel bediente sich eines Doppelschlags, um durch Niklas Stark (31.) und Jan Gidom (32.) entscheidend vorzulegen. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Hausherren dann, den Vorsprung weiter auszubauen. Michel Elmers erhöhte (67.), Kjell Hagemann machte den Deckel drauf (86.). Der VfL sicherte sich zwar das Schlusswort durch Marc Brüggemann (90.+1), erleidet aber einen Rückschlag im Aufstiegsrennen.