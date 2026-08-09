Großer Pokaltag am Niederrhein: Ergebnisse, Ticker und viel mehr

Nach der Sommerpause wartet am Sonntag ein großer Fußball-Tag am Niederrhein. Im Niederrheinpokal steht der Großteil der 1. Runde an, gleichzeitig wird in zahlreichen Kreispokalen gespielt. Dazu kommen weitere Testspiele sowie Partien in der Regionalliga und 3. Liga. Von den ersten Anpfiffen am Nachmittag bis zu den Entscheidungen am Abend bleibt FuPa am Ball. Alle Ergebnisse, Liveticker, Aufstellungen, Torschützen und weiteren Informationen gibt es in der Übersicht.
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