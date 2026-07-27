Großer Pokalfight: Inter Türkspor ringt Kieler MTV mit 3:2 nieder von Ismail Yesilyurt · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Der passt und zappelt im Netz - Moritz Haye (19) hat gerade das wichtige 2:2 für Inter Türkspor Kiel erzielt. – Foto: Ismail Yesilyurt

Inter Türkspor Kiel hat sich in einem packenden und intensiv geführten Pokalduell am frühen Sonntagabend gegen den Verbandsligisten Kieler MTV mit 3:2 (1:1) durchgesetzt und den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale – beim Verbandsligisten MTV Dänischenhagen – perfekt gemacht. Der Landesligist musste dabei gegen den klassentieferen KMTV bis an seine Grenzen gehen. Die Gäste lieferten dem Favoriten einen leidenschaftlichen Kampf und schnupperten in der Schlussphase sogar noch am Ausgleich.

Inter dominiert, der KMTV schlägt eiskalt zurück Von Beginn an bestimmte Inter Türkspor das Geschehen. Die Gastgeber kontrollierten Ball und Gegner, fanden gegen die kompakt verteidigenden Gäste zunächst aber kaum eine Lücke. Erst eine Standardsituation brachte die verdiente Führung. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld stieg Christopher Kramer am höchsten und köpfte den Ball in der 24. Minute unhaltbar ins lange Eck. Der Angreifer überzeugte dabei nicht nur als Torschütze, sondern setzte seine Mitspieler immer wieder mit klugen Pässen in Szene.

Inter-Trainer Onur Cokgez zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der Anfangsphase sehr zufrieden. „Wir sind sehr gut gestartet, hatten sofort die Überlegenheit im Spiel und waren sowohl mit als auch gegen den Ball dominant. Das 1:0 war verdient. Die Flanke war hervorragend und Christopher Kramer macht das im Strafraum richtig gut.“

Rezan Acer (Inter Türkspor Kiel) schirmt den Ball gegen Luca Bourreau (Kieler MTV) ab. – Foto: Ismail Yesilyurt

Doch der Kieler MTV ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken. Nur fünf Minuten später nutzten die Gäste eine Unsicherheit in der Inter-Defensive eiskalt aus. Mervin Kaiser schickte Louis Reinicke mit einem Steckpass auf die Reise, der der Abseitsfalle entkam und den Ball sehenswert über Torhüter Lukas Hoop zum 1:1 ins Netz lupfte (29.). KMTV-Coach Paul Musiol sah nach einer nervösen Anfangsphase eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Die ersten 20 Minuten waren wir noch nicht richtig da und hatten Respekt. Inter hatte sehr viel Ballbesitz. Nach dem Rückstand wurden wir mutiger. Louis Reinicke macht den Ausgleich dann hervorragend. Mit dem 1:1 sind wir verdient in die Halbzeit gegangen.“ Offener Schlagabtausch nach dem Seitenwechsel Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Pokalfight. Der Kieler MTV erwischte den besseren Start und belohnte sich mit der Führung. Nach einem schnellen Angriff landete der Ball bei Robert Homp, der aus zentraler Position von der Strafraumgrenze wuchtig zum 2:1 traf (57.). Cokgez hielt trotz des Rückschlags an seiner Spielidee fest. „Wir wollten in der zweiten Halbzeit wenig verändern, weil wir bis dahin ein gutes Spiel gemacht hatten. Das zweite Gegentor kam überraschend, aber wir haben den Rückstand schnell weggesteckt und sofort wieder an unser Spiel geglaubt.“

Über den offensivfreudigen Linksverteidiger Arian Jashari (Inter Türkspor Kiel) liefen viele Bälle. Hinten Kolja Baeskow (Kieler MTV). – Foto: Ismail Yesilyurt