Großer Pokalfight: Inter Türkspor ringt Kieler MTV mit 3:2 nieder

Inter Türkspor Kiel hat sich in einem packenden und intensiv geführten Pokalduell am frühen Sonntagabend gegen den Verbandsligisten Kieler MTV mit 3:2 (1:1) durchgesetzt und den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale – beim Verbandsligisten MTV Dänischenhagen – perfekt gemacht. Der Landesligist musste dabei gegen den klassentieferen KMTV bis an seine Grenzen gehen. Die Gäste lieferten dem Favoriten einen leidenschaftlichen Kampf und schnupperten in der Schlussphase sogar noch am Ausgleich.
Von Beginn an bestimmte Inter Türkspor das Geschehen. Die Gastgeber kontrollierten Ball und Gegner, fanden gegen die kompakt verteidigenden Gäste zunächst aber kaum eine Lücke. Erst eine Standardsituation brachte die verdiente Führung. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld stieg Christopher Kramer am höchsten und köpfte den Ball in der 24. Minute unhaltbar ins lange Eck. Der Angreifer überzeugte dabei nicht nur als Torschütze, sondern setzte seine Mitspieler immer wieder mit klugen Pässen in Szene.
Inter-Trainer Onur Cokgez zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der Anfangsphase sehr zufrieden. „Wir sind sehr gut gestartet, hatten sofort die Überlegenheit im Spiel und waren sowohl mit als auch gegen den Ball dominant. Das 1:0 war verdient. Die Flanke war hervorragend und Christopher Kramer macht das im Strafraum richtig gut.“
Doch der Kieler MTV ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken. Nur fünf Minuten später nutzten die Gäste eine Unsicherheit in der Inter-Defensive eiskalt aus. Mervin Kaiser schickte Louis Reinicke mit einem Steckpass auf die Reise, der der Abseitsfalle entkam und den Ball sehenswert über Torhüter Lukas Hoop zum 1:1 ins Netz lupfte (29.).
KMTV-Coach Paul Musiol sah nach einer nervösen Anfangsphase eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Die ersten 20 Minuten waren wir noch nicht richtig da und hatten Respekt. Inter hatte sehr viel Ballbesitz. Nach dem Rückstand wurden wir mutiger. Louis Reinicke macht den Ausgleich dann hervorragend. Mit dem 1:1 sind wir verdient in die Halbzeit gegangen.“
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Pokalfight. Der Kieler MTV erwischte den besseren Start und belohnte sich mit der Führung. Nach einem schnellen Angriff landete der Ball bei Robert Homp, der aus zentraler Position von der Strafraumgrenze wuchtig zum 2:1 traf (57.).
Cokgez hielt trotz des Rückschlags an seiner Spielidee fest. „Wir wollten in der zweiten Halbzeit wenig verändern, weil wir bis dahin ein gutes Spiel gemacht hatten. Das zweite Gegentor kam überraschend, aber wir haben den Rückstand schnell weggesteckt und sofort wieder an unser Spiel geglaubt.“
Die Antwort der nun drückenden Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball konnte der KMTV den Ball nicht entscheidend klären. Christopher Kramer legte per Kopf quer, ehe Moritz Haye den Ball im zweiten Versuch zum 2:2-Ausgleich über die Linie stocherte (64.).
Musiol ordnete die Szene anschließend kritisch ein. Vor dem Eckball habe seine Mannschaft noch auf eine strittige Situation hingewiesen, anschließend habe Inter die unübersichtliche Strafraumszene konsequent genutzt. „Christopher Kramer legt den Ball ins Zentrum. Nach mehreren Versuchen fällt der Ball schließlich zum 2:2 ins Tor.“
In der Folge blieb die Partie völlig offen. Inter Türkspor erhöhte den Druck, während der KMTV mit großem Einsatz sein Territorium ab dem eigenen Mittelkreis mit elf Mann hinter dem Ball verteidigte und immer wieder auf Konter lauerte.
Die Entscheidung fiel schließlich in der 77. Minute. Felix Stender kam im eigenen Strafraum gegen den offensiv immer wieder mit nach vorne stoßenden Linksverteidiger Arian Jashari ungestüm und unglücklich einen Schritt zu spät und brachte diesen zu Fall. „Felix kommt einen Tick zu spät in den Zweikampf. Das war ein verdienter Elfmeter“, räumte Musiol nach der Partie fair ein. Den Elfmeter verwandelte den Rezan Acer souverän zum 3:2.
Auch Cokgez freute sich darüber, dass seine Mannschaft den Rückschlag weggesteckt hatte. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir trotz des Rückstands weiter unser Spiel gespielt haben. Die Mannschaft hat daran geglaubt, dass wir das Spiel noch gewinnen können. Das haben wir sehr gut umgesetzt.“
Trotz des erneuten Rückstands steckte der Kieler MTV nicht auf. Nach dem erneuten Rückstand warfen die Gäste alles nach vorne und drängten die Platzherren zurück.
Beinahe wäre der große Moment noch gekommen. Nach einem weiten Zuspiel von Timo Zilz aus der eigene Hälfte kam Janne Rudolph gegen den aus seinem Strafraum herausstürmenden Lukas Hoop eher an den Ball und köpfte diesen in Richtung Tor. Unter dem Raunen der Zuschauer trudelte das Leder hauchdünn am langen Pfosten vorbei.
„Da hat nicht viel gefehlt. Janne überspringt den Torwart, der Ball trudelt Richtung Tor und geht ganz knapp am Pfosten vorbei“, beschrieb Musiol die größte Ausgleichschance in der Schlussminute der regulären 90 Minuten. In der Nachspielzeit blieb es trotz spannender Szenen beim 3:2.
Trotz des Ausscheidens zog Musiol ein positives Fazit. „Wir verlieren zwar 2:3 und sind aus dem Pokal raus, aber gegen eine Mannschaft, die sich sehr gut verstärkt hat und eine starke Landesligamannschaft ist. Wir haben uns sehr teuer verkauft, taktisch wie physisch hervorragend dagegengehalten und sind bereit für den Saisonstart.“ Am kommenden Freitag startet der Kieler MTV die Saison beim Spitzenteam SpVg Eidertal Molfsee II.
Auch Inter-Coach Cokgez sprach von einem echten Pokalfight. „Es war ein gutes und faires Pokalspiel. Danke an den KMTV, dass die Partie so fair verlaufen ist und sich niemand verletzt hat. Jetzt richtet sich unser Blick auf das erste Punktspiel der neuen Saison.“ Die beginnt mit einem Heimspiel in sieben Tagen gegen den Geheimfavoriten und Aufsteiger TuS Nortorf.