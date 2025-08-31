Hoffen erneut auf ein volles Haus: Kapitän Alexander Fischer und seine Erlbacher – Foto: Roland Wagner

Großer Pokalabend in Erlbach – SpVgg Unterhaching zu Gast Tabellenführer der Regionalliga kommt in die Holzbau Grübl Arena

Ein Fußballfest steht am Dienstagabend in Erlbach bevor: Im Viertelfinale des Toto-Pokal Bayern empfängt der SV Erlbach den aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga Bayern, die SpVgg Unterhaching. Für den kleinen Dorfverein ist es eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte – erstmals steht der SVE unter den besten acht Teams des Wettbewerbs.

Unterhaching reist mit der Empfehlung von sechs Siegen aus sechs Spielen in der Liga nach Erlbach und führt die Tabelle souverän an. Das Team von Sven Bender, dem ehemaligen Nationalspieler, der nach seiner aktiven Karriere beim TSV 1860 München, in Dortmund und Leverkusen nun als Chef in Haching das sportliche Sagen hat, strotzt also vor Selbstvetrauen. Doch auch Erlbach hat einen guten Saisonstart hingelegt, mit nur einer Niederlage, vier Siegen und zwei Unentschieden steht man sehr gut da. Im Pokal gelangen zwei Siege gegen Kirchanschöring und Landshut - beides keine No-Names im bayerischen Amateurfußball. Historisches Spiel für den SVE und die Hoffnung auf die Sensation

Für den SV Erlbach ist das Duell ein absolutes Highlight. Spielte man in der Vorsaison noch gegen die U21, sind nun die Profis zu Gast. Entsprechend groß ist die Vorfreude im Ort und im Umfeld. „Für unseren Verein, unsere Fans und das ganze Dorf ist das ein historisches Spiel. Wir wollen diesen Abend genießen – und wer weiß, vielleicht gelingt uns ja die Sensation“, so Manfred Grabmeier, der Sprecher der Erlbacher Vorstandschaft. Erneut viele Zuschauer erwartet