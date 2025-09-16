»Großer Nackenschlag« für Deandorf-Waldkirchen springt auf Platz zwei

Der TSV Waldkirchen bleibt weiter oben dran und fährt am Dienstagabend einen 3:1-Heimsieg ein. Die Gäste verpassten es, in der Anfangsphase in Führung zu gehen.

Der Bezirksliga-Abend in Waldkirchen begann mit einem Paukenschlag: Die Gäste aus Oberdiendorf übernahmen von Beginn an die Initiative und bestimmten die ersten 30 Minuten. Immer wieder tauchte die Mannschaft gefährlich vor dem Tor auf, brachte den Ball aber nicht über die Linie. Aus Waldkirchens Sicht war es in dieser Phase pures Glück, nicht in Rückstand zu geraten.

Mit dem Heimsieg festigt der TSV Waldkirchen seine starke Form und schiebt sich auf Rang zwei, direkt hinter Tabellenführer Ruhmannsfelden. Oberdiendorf dagegen verharrt auf Platz zwölf – der Abstand zu den Abstiegsrängen bleibt knapp.

Und so kam es, wie es im Fußball oft passiert: Mit der ersten zwingenden Aktion traf der TSV. Nach Vorarbeit von Noah Renoth markierte Julian Bauer in der 33. Minute das 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Nico Bauer auf 2:0. Doch Oberdiendorf ließ sich nicht hängen und kam noch vor der Pause durch Alessandro Maier (41.) verdient zum Anschluss. Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie etwas an Tempo. Waldkirchen stand nun kompakter, ließ kaum noch Möglichkeiten zu und setzte auf schnelle Umschaltmomente. In der 81. Minute sorgte schließlich Noah Renoth selbst mit dem 3:1 für die Entscheidung.

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen) nach dem Spiel: "Die ersten 30 Minuten waren wir nicht wach, standen zu weit von den Gegenspielern weg. Da hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten – Oberdiendorf hatte wirklich gute Chancen und hätte da eigentlich in Führung gehen können/müssen. Danach kamen wir etwas besser rein, machen zwei Tore, das war nach vorne nicht schlecht, auch wenn es etwas überraschend kam, da eigentlich Oberdiendorf am Drücker war. Nach der Halbzeit war das Spiel etwas abgeflacht, wir standen aber defensiv besser. Unterm Strich nimmt man so ein Spiel gerne mit – das kann auch anders ausgehen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen und konzentrieren uns jetzt aufs nächste Spiel."

Ähnlicher Ansicht war Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Wir haben die ersten 30 Minuten super angefangen, hätten eigentlich 2:0 oder 3:0 führen müssen. Wir hatten spielerisch ein deutliches Übergewicht und haben Waldkirchen überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Dann kassieren wir aus einer Unachtsamkeit das 1:0 und gleich darauf das zweite Tor – ein sehr großer Nackenschlag nach so einem Start. Vor der Pause kamen wir verdient zum Anschluss. In Halbzeit zwei haben wir unsere Marschroute beibehalten, bekommen aber in einer Druckphase das 3:1. Heute haben wir die Qualität nicht auf den Platz gebracht, auch die Chancenverwertung war zu schwach, um hier etwas mitzunehmen."

Waldkirchen empfängt am Samstag den SV Hutthurm zum nächsten Heimspiel. Oberdiendorf hat in Grafenau die nächste Chance, dringend benötigte Punkte einzufahren.