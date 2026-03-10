Großer Landesliga-Umbruch: Fünf Neue, Trainer geht, fünf Abgänge Der TSV Bernhausen steht vor einem spannenden Sommer. von red · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Beim TSV Bernhausen zeichnet sich zur kommenden Saison ein größerer personeller Umbruch ab. Mehrere Spieler und Trainer Roko Agatic werden den Landesligisten verlassen. Gleichzeitig treiben die Verantwortlichen die Planungen für die Zukunft voran und präsentieren bereits erste Neuzugänge, die den Kader verstärken und stabilisieren sollen.

Beim TSV Bernhausen stehen die Zeichen auf Veränderung. Wie die Verantwortlichen des Tabellenfünften der Landesliga Württemberg, Staffel 2, nun mitteilten, wird die Mannschaft nach der Saison 2025/26 vor einem größeren personellen Umbruch stehen. Besonders schmerzlich: Mit Trainer Roko Agatic werden nach aktuellem Stand mehrere prägende Spieler den Verein verlassen. Demnach wechseln Lujic, Tomic, Vidic, Alber und Milos zur kommenden Spielzeit gemeinsam mit ihrem Trainer zum TV Echterdingen. Für den TSV Bernhausen endet damit eine Phase, in der sich über mehrere Jahre hinweg eine sportlich erfolgreiche und auch menschlich gewachsene Einheit gebildet hatte.

In der Vereinsführung wird diese Entwicklung bedauert, zugleich betonen die Verantwortlichen, dass der Umbruch nicht vom Verein initiiert worden sei. Vielmehr habe sich die Situation in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Trotz der Perspektive auf einen großen Umbruch richtet sich der Blick beim TSV Bernhausen weiterhin entschlossen auf die Gegenwart. Verein, Trainerteam und Mannschaft gehen nach eigenen Angaben geschlossen mit der Situation um. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt davon, dass Trainer Roko Agatic und die betroffenen Spieler bis zum letzten Spieltag alles für den Verein geben werden.