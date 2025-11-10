– Foto: Imago

Großer Knall beim SSV Ulm: Thiele und Glasbrenner müssen gehen Die Ulmer Spatzen machen einen großen Schnitt.

Beim Drittligisten SSV Ulm gibt es einen großen Knall. Das teilt der Verein dazu mit:

Der SSV Ulm 1846 Fussball und Geschäftsführer und Vorstand Markus Thiele gehen künftig getrennte Wege. Nach zahlreichen Gesprächen in den vergangenen Tagen und Wochen kamen die Verantwortlichen des Vereins um Thomas Oelmayer und Alexander Schöllhorn sowie die Aufsichtsratsvorsitzenden Uli Eitle und Dominik Schwärzel zu dem Entschluss, die Zusammenarbeit zu beenden.

Die Gespräche wurden in einem offenen und respektvollen Austausch geführt, führten jedoch nicht mehr zu der für eine erfolgreiche sportliche Zukunft notwendigen Einigkeit und dem gegenseitigen Vertrauen. Beide Seiten haben sich am heutigen Abend auf eine einvernehmliche und faire Trennung verständigt.