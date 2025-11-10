Großer Knall beim SSV Ulm: Thiele und Glasbrenner müssen gehen

Beim Drittligisten SSV Ulm gibt es einen großen Knall. Das teilt der Verein dazu mit:
Der SSV Ulm 1846 Fussball und Geschäftsführer und Vorstand Markus Thiele gehen künftig getrennte Wege.
Nach zahlreichen Gesprächen in den vergangenen Tagen und Wochen kamen die Verantwortlichen des Vereins um Thomas Oelmayer und Alexander Schöllhorn sowie die Aufsichtsratsvorsitzenden Uli Eitle und Dominik Schwärzel zu dem Entschluss, die Zusammenarbeit zu beenden.
Die Gespräche wurden in einem offenen und respektvollen Austausch geführt, führten jedoch nicht mehr zu der für eine erfolgreiche sportliche Zukunft notwendigen Einigkeit und dem gegenseitigen Vertrauen.
Beide Seiten haben sich am heutigen Abend auf eine einvernehmliche und faire Trennung verständigt.
Außerdem hat der SSV Ulm 1846 Fussball Cheftrainer Moritz Glasbrenner und Co-Trainer Max Kohlenberg freigestellt.
Über das weitere Vorgehen sowie die Nachfolgeregelungen wird der Verein in den kommenden Tagen informieren.
Der SSV Ulm 1846 Fussball bedankt sich bei Markus Thiele für seine geleistete Arbeit in den letzten Jahren und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.
Auch Moritz Glasbrenner und Max Kohlenberg gebührt Dank für Ihren Einsatz.
---
So sieht die Tabelle der 3. Liga aus:
1. MSV Duisburg (Auf) 14 8-5-1 26:14 29
2. FC Energie Cottbus 14 8-2-4 30:22 26
3. VfL Osnabrück 14 7-5-2 18:11 26
4. Rot-Weiss Essen 14 7-5-2 27:22 26
5. SC Verl 14 6-6-2 31:22 24
6. Viktoria Köln 14 7-2-5 22:16 23
7. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 14 6-3-5 28:20 21
8. F.C. Hansa Rostock 14 5-6-3 22:16 21
9. VfB Stuttgart II 14 6-3-5 21:22 21
10. 1. FC Saarbrücken 14 5-5-4 23:21 20
11. Alemannia Aachen 14 6-1-7 24:23 19
12. SV Waldhof Mannheim 14 6-1-7 24:23 19
13. SV Wehen Wiesbaden 14 5-4-5 17:17 19
14. TSV 1860 München 14 5-3-6 21:25 18
15. FC Ingolstadt 04 14 4-5-5 24:21 17
16. SSV Jahn Regensburg (Ab) 14 5-2-7 21:23 17
17. FC Erzgebirge Aue 14 4-4-6 16:23 16
18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 14 4-1-9 19:33 13
19. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 14 2-0-12 11:35 6
20. TSV Havelse (Auf) 14 0-5-9 16:32 5