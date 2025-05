Großer Kampf wird nicht belohnt

(CST). Die SGBM zeigte sich stark verbessert gegenüber den beiden letzten Spielen und lieferte dem Tabellenzweiten einen großen Kampf, stand nach einem späten Gegentor am Schluss doch ohne Punkte da, obwohl ein Punktgewinn mehr als verdient gewesen wäre.

Die Gastgeber nahmen die körperbetonte Spielweise der optisch überlegenen, aber insgesamt enttäuschenden Zusamtaler an und hielten mit viel Mentalität und Kampfgeist dagegen. Die SGBM-Abwehr stand über weite Strecken des Spiels sicher, was durchkam, war eine sichere Beute von SGBM-Keeper Julian Berger. In der Offensive konnte man einzelne Nadelstiche setzen, doch es fehlte manchmal etwas am nötigen Spielglück, um einen Torerfolg feiern zu können. So kam es wie so oft, wenn eine Mannschaft im Tabellenkeller steht: In der Schlussminute wurde eine Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf auf Benedikt Lutz verlängert, der zum etwas glücklichen Siegtreffer einschoss.