Großer Kampf gegen den Tabellenführer ohne Belohnung

Der FC Waldems hat am gestrigen Sonntag trotz einer starken kämpferischen Leistung eine knappe 1:2-Niederlage gegen den Tabellenführer SV Walsdorf hinnehmen müssen. In einer intensiven Partie verlangte der FCW dem Spitzenreiter alles ab und zeigte über weite Strecken eine kämpferisch beeindruckende Leistung.
Von Beginn an setzte das Team von Kapitän Florian Kratz den Tabellenführer mit einem hohen Anlaufen unter Druck. Beide Mannschaften agierten dabei häufig mit langen Bällen und viel Einsatz in den zweiten Bällen, wodurch sich ein körperbetontes Spiel entwickelte.
Die Führung für Walsdorf fiel nach einem langen Ball, bei dem sich ein Waldemser Abwehrspieler verschätzte und der Tabellenführer die Situation eiskalt zum 0:1 nutzte.
Der FC Waldems zeigte jedoch die richtige Reaktion. Angeführt vom stark aufspielenden Sören Hofmann, kam die Heimmannschaft zum verdienten Ausgleich. Galionsfigur Hofmann holte zunächst einen Elfmeter heraus und verwandelte diesen anschließend selbst sicher zum 1:1. Der Stürmer überzeugte über die gesamte Partie mit einer starken Leistung und war ein ständiger Unruheherd für die Defensive der Gäste.
Doch auch Walsdorf bewies seine Klasse und Effizienz. Nach einem Fehlpass im Waldemser Aufbauspiel nutzte der Tabellenführer die Gelegenheit und traf sehenswert zum 1:2 in den Winkel.
In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, wobei Walsdorf näher am 3:1 dran war durch zwei gute Möglichkeiten. Das Spiel war geprägt von viel Kampf, Einsatz und intensiven Zweikämpfen.
Für große Diskussionen sorgte schließlich die letzte Szene der Partie: In der 95. Minute ging Waldems-Torwart bei einem Freistoß mit nach vorne. Der Ball fiel ihm im Strafraum vor die Füße, der Schuss aus kurzer Distanz wurde von einem Walsdorfer Spieler mit erhobenem Arm geblockt. Trotz heftiger Proteste blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus – ein möglicher Elfmeter blieb aus, und kurz darauf war die Partie beendet.
Am Ende blieb für den FC Waldems eine bittere, aber sehr respektable Niederlage gegen den Tabellenführer. Die Mannschaft zeigte eine starke kämpferische Leistung und spielte über weite Strecken am absoluten Limit.
Weiter geht es für den FC Waldems bereits am kommenden Sonntag. Dann gastiert die Mannschaft um 15 Uhr auswärts beim nächsten Spitzenteam, dem TV Idstein.