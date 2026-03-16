Großer Kampf gegen den Tabellenführer ohne Belohnung von Mario Weimer · Heute, 09:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ingo Hörning

Der FC Waldems hat am gestrigen Sonntag trotz einer starken kämpferischen Leistung eine knappe 1:2-Niederlage gegen den Tabellenführer SV Walsdorf hinnehmen müssen. In einer intensiven Partie verlangte der FCW dem Spitzenreiter alles ab und zeigte über weite Strecken eine kämpferisch beeindruckende Leistung. Von Beginn an setzte das Team von Kapitän Florian Kratz den Tabellenführer mit einem hohen Anlaufen unter Druck. Beide Mannschaften agierten dabei häufig mit langen Bällen und viel Einsatz in den zweiten Bällen, wodurch sich ein körperbetontes Spiel entwickelte.

Die Führung für Walsdorf fiel nach einem langen Ball, bei dem sich ein Waldemser Abwehrspieler verschätzte und der Tabellenführer die Situation eiskalt zum 0:1 nutzte. Der FC Waldems zeigte jedoch die richtige Reaktion. Angeführt vom stark aufspielenden Sören Hofmann, kam die Heimmannschaft zum verdienten Ausgleich. Galionsfigur Hofmann holte zunächst einen Elfmeter heraus und verwandelte diesen anschließend selbst sicher zum 1:1. Der Stürmer überzeugte über die gesamte Partie mit einer starken Leistung und war ein ständiger Unruheherd für die Defensive der Gäste.